Il commento a caldo di coach Ettore Messina dopo la prima sconfitta stagionale subita dalla sua AX Armani Exchange Milano , 83-77 nella trasferta di Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco di Trinchieri.

"Complimenti a coach Andrea Trinchieri e al Bayern per una bella vittoria, non facile, perché tutte e due le squadre hanno combattuto, tutte e due hanno fatto dei break. Credo che stasera la nostra difesa uno contro uno non sia stata impeccabile, ci è costata qualche canestro, ma anche qualche rimbalzo offensivo. Quando siamo andati avanti nel quarto periodo, poi abbiamo preso un parziale di 7-0 in cui abbiamo pagato proprio questo tipo di errori. Di solito, la nostra difesa è migliore di così. Nel primo tempo avevamo 13 assist a quattro, poi abbiamo subito un po’ la loro fisicità e perso brillantezza. Ma succede, in Eurolega se non giochi ad alto livello difficilmente vinci. Noi oggi avevamo qualche giocatore non in grande serata in attacco, ma se la difesa fosse stata migliore in qualche momento avremmo avuto maggiori chance di vincere la partita".

Ad

Eurolega Prima sconfitta per Milano a Monaco: vince il Bayern 83-77 UN' ORA FA

Eurolega Bayern Monaco-Olimpia Milano in LIVE-Blogging 3 ORE FA