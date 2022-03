"È stata una vittoria molto importante contro i campioni d’Europa, contro una delle grandi favorite per la vittoria finale. Abbiamo giocato un fantastico secondo tempo, i giocatori meritano tutto il credito per questa vittoria. Gli allenatori possono fare qualcosa, ma le partite le vincono sempre i giocatori. Nel secondo tempo abbiamo commesso zero palle perse, un dato incredibile. Questa è una squadra che ha un grande senso di responsabilità, sapevano cosa serviva fare per fare bene nel secondo tempo e l’hanno fatto. Non avevo molto da dire in spogliatoio. È stata una grande vittoria, ci avvicina al vantaggio del fattore campo, anche se ancora la matematica non ce lo conferma".

