Il commento a caldo di coach Ettore Messina dopo la vittoria esterna della sua AX Armani Exchange Milano per 76-75 sul campo del Panathinaikos Atene, decisa da un rimbalzo d'attacco e un tiro libero di Kyle Hines a due secondi dalla sirena.

"Dopo una brutta partenza credo che la squadra abbia giocato oltre due quarti molto buoni. Non è mai facile quando sai di dover vincere e affronti una squadra orgogliosa, che avendo perso qui due giorni fa, era determinata a riscattarsi. Avevamo la partita in pugno poi abbiamo finito male, palle perse, forzature, abbiamo smesso di muovere la palla. Kyle Hines l’ha vinta per noi con le giocate chiave, i rimbalzi offensivi decisivi. Non è mai facile vincere in EuroLeague in trasferta, noi l’abbiamo fatto".

"Non so se adesso possiamo considerarci ai playoff, che sono il nostro obiettivo primario, ma in ogni caso siamo molto vicini. 21 assist sono tanti in trasferta, aver vinto a rimbalzo contro una squadra con la loro taglia penso sia stato altrettanto importante. In definitiva direi che abbiamo cominciato e finito male, ma in mezzo ci sono stati momenti molto buoni".

