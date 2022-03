51 punti realizzati Nicolò Melli, autore di 11 punti con 13 rimbalzi e 6 assist. Coach Ettore Messina esalta la prestazione della sua AX Armani Exchange Milano, protagonista di un grande secondo tempo darealizzati nel successo sul Bayern Monaco . Un plauso particolare va a, autore di 11 punti con 13 rimbalzi e 6 assist.

"Una vittoria importante, alla fine di una giornata molto difficile. La squadra ha iniziato nervosa, per 18 minuti non c’è stata abbastanza circolazione di palla e anche la nostra difesa è stata soft. Nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo alzato la fisicità ed il ritmo, trovando anche dei tiri da tre. Abbiamo segnato 51 punti e i nostri leader hanno fatto giocate importanti. Avere il fattore campo è importante, ma non significa tantissimo visto il livello delle avversarie, che sono tutte in grado di vincere in trasferta. Oggi il sostegno del pubblico è stato fondamentale, nei playoff sarebbe bello avere il Mediolanum Forum pieno. Melli è stato fondamentale alla fine del primo tempo, in un momento molto difficile. La sua presenza ci ha dato equilibrio e poi ci ha dato la possibilità di fare meglio nel secondo tempo".

Dinos Mitoglou, Un commento anche su sospeso in via cautelare per la positività all'antidoping riscontrata dopo un controllo effettuato lo scorso 4 marzo al termine della partita vinta ad Atene contro il Panathinaikos.

"Noi, come società, sia negli anni passati che quest’anno, abbiamo sempre fatto il massimo per competere in modo corretto, rispettando noi stessi, gli avversari ed il gioco. Non abbiamo nessun tipo di tolleranza nei confronti del doping, che sia per superficialità o per dolo. Questa è l’unica cosa che conta, noi il doping non possiamo mai contemplarlo, per noi è importante come club e lo è per il gruppo che rappresentiamo. Mi auguro che Mitoglou possa spiegarsi, che sia stato un errore, su questo caso ovviamente aspettiamo di avere maggiori informazioni, ma l’aspetto più importante – ribadisco – è il rispetto dei nostri valori. Sono estremamente dispiaciuto per tutte le persone che lavorano nel nostro staff medico. Sono persone che ricordano quali siano le regole ogni giorno, attentissimi a tutto. Se poi succedono certe cose al di fuori, per superficlaità, sfortuna, dolo, è una cosa che mi disturba e ci disturba moltissimo".

