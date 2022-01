Il commento a caldo di coach Ettore Messina dopo la vittoria della sua AX Armani Exchange Milano per 65-58 sullo Zalgiris Kaunas : nonostante una serata stentata in attacco, arrivano complimenti per l'impegno, per la scintilla accesa da Troy Daniels e per la qualità dei grandi pilastri, Sergio Rodriguez, Kyle Hines e Devon Hall.

"L’impegno, lo sforzo ha vinto la partita per noi. Non è mai scontato, quindi dobbiamo apprezzarlo, in una serata in cui la qualità di gioco non è stata quella auspicata. Lo Zalgiris aveva alcune assenze, ma Coach Zdovc ha preparato bene la sua squadra. Noi non siamo stati attenti, precisi nei dettagli, e sappiamo che dobbiamo migliorare e alzare il livello delle nostre prestazioni. Però ci teniamo stretta la vittoria perché è importante".

Ad

Eurolega Milano doma anche lo Zalgiris 65-58: quarta vittoria consecutiva 2 ORE FA

"Sono stati fondamentali i minuti di Troy Daniels, anche oggi. Ha segnato canestri da tre punti, ma soprattutto quando è in campo costringe le difese a stare in apprensione, e questo crea spazi anche per i compagni. Avere campioni come Sergio Rodriguez o Kyle Hines, che trovano sempre qualcosa, è importante, come tenere gli avversari sotto media. Anche Devon Hall a questi livelli è sempre più una presenza".

Eurolega Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas in LIVE Blogging 4 ORE FA