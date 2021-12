Coach Ettore Messina commenta a caldo la sconfitta della sua AX Armani Exchange Milano nel big-match della 16a giornata contro il Real Madrid: il finale dice 75-73 in favore della formazione spagnola, che consolida così il secondo posto in classifica (13-3). L'Olimpia scivola invece al quarto posto con un record di 10-6.

"Complimenti a loro, hanno vinto una partita molto combattuta. Mi trovo un po’ in difficoltà a commentare una gara in cui abbiamo vinto tre quarti su quattro, ma non sono stati abbastanza per vincere. Abbiamo pagato il secondo quarto in cui abbiamo segnato otto punti appena, anche per merito loro, senza dubbio, ma potevamo fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo segnato, abbiamo concesso qualche canestro facile da sotto, ma loro hanno anche segnato tanto da tre. Contro il Real Madrid puoi vincere se giochi una partita quasi perfetta. Lavoreremo per migliorare ancora. Domani capiremo anchele condizioni fisiche di Shavon Shields, per la botta alla mano destra, e di Troy Daniels, che ha preso un colpo nella zona della coscia e non è potuto rientrare nel secondo tempo".

Le difficoltà in attacco e la qualità dei tiri

"Contro di loro è difficile per tutti, Tavares occupa tanto spazio e non è mai agevole tirare. Dovevamo ribaltare di più il gioco sul lato debole, come abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Poi se qualche tiro aperto non entra fa parte del gioco, ma nel secondo tempo abbiamo segnato. Nel secondo quarto, la qualità dei tiri doveva essere migliore. In generale, la difesa è un buon punto di partenza per costruire il proseguo della stagione".

Il bilancio del girone d'andata

"Abbiamo giocato molte buone partite e altre meno buone, come l’anno scorso. Il nostro obiettivo è giocare i playoff, senza farci prendere dall’angoscia se usciamo dal giro delle prime quattro. Ci sono squadre quotate più di noi che hanno fatica e stanno solo ora rimontando. E’ una stagione lunga, sappiamo quello che c’è da fare. Forse all’inizio abbiamo vinto qualche partita in pù di quanto ci si aspettasse, ma ora dobbiamo solo rimediare a questa sconfitta vincendo una gara in trasferta, così come a Monaco avevamo rimediato alla sconfitta con l’Olympiacos".

