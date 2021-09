L'AS Monaco piazza un super colpo in vista dello storico esordio in Eurolega: Mike James! La 31enne guardia ex Olimpia Milano, che ha chiuso la stagione scorsa in NBA ai Brooklyn Nets al fianco di Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden, ha firmato per un anno a 1.4 milioni di euro col club del Principato, il più ricco contratto nella storia del basket francese secondo il report del sito BasketNews.

La ciliegina sulla torta per il Monaco di coach Zvezdan Mitrovic e del ricco proprietario ucraino Sergei Dyadechko, che ha allestito un roster di tutto rispetto in cui spiccano i nomi di Donatas Motiejunas, lungo lituano ex NBA, di Danilo Andjusic, super tiratore serbo, e di Will Thomas, Leo Westermann e Brock Motum, giocatori con notevole esperienza a livello di Eurolega. Nessuno però è al livello di Mike James, uno che nelle ultime due stagioni ha viaggiato a circa 20 punti di media (21.1 in 27 gare nel 2020-21).

James, che oltre a Milano e CSKA in Europa ha giocato per Baskonia e Panathinaikos, si è ritrovato free agent dopo aver risolto un accordo molto pesante fino al 2023 coi moscoviti, che lo avevano messo fuori squadra data la frattura della scorsa primavera con coach Dimitris Itoudis. Firmato l'accordo col CSKA (si parla di una buonuscita da 2.5 milioni), James non aveva grosse alternative sul mercato europeo e quindi ha accettato la proposta del Monaco, un contratto importante, il fascino di giocare a Montecarlo e in una squadra dove è indiscutibilmente la stella e prima opzione offensiva.

