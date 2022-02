Nando De Colo e Jan Vesely sono ai box. Eppure, anche privo delle sue due superstar, il Fenerbahçe sta risalendo la classifica dopo un avvio da incubo. Forte di tre vittorie consecutive, la squadra di coach Sasha Djordjevic ha riagganciato 10-10), e ora preme a margine della zona-playoff, sognando la stessa rinascita vissuta nella seconda metà della scorsa stagione. In tutta franchezza, non poteva esserci momento peggiore per affrontare il Fener, in fiducia, con la testa sgombra e soli 43 punti (peggior prestazione offensiva stagionale della storia) dalla miglior serata difensiva della Milano di coach Ettore Messina. sono ai box. Eppure, anche privo delle sue due superstar, il Fenerbahçe sta risalendo la classifica dopo un avvio da incubo. Forte di, la squadra di coach Sasha Djordjevic ha riagganciato la decima piazza in classifica con un record in parità (), e ora preme a margine della zona-playoff, sognando la stessa rinascita vissuta nella seconda metà della scorsa stagione. In tutta franchezza, non poteva esserci momento peggiore per affrontare il Fener, in fiducia, con la testa sgombra e desideroso di vendicare la tragica sconfitta dell'andata , quando fu soffocato a(peggior prestazione offensiva stagionale della storia) dalla miglior serata difensiva della Milano di coach Ettore Messina.

Olimpia e Fenerbahçe si sfidano giovedì 3 febbraio, alle ore 20.30, sul parquet del Forum di Assago, completando il primo dei due doppi turni consecutivi che precedono la pausa per le coppe nazionali. Milano ha un calendario da sfruttare per aggiungere altre lastre alla strada che porta ai playoff (Zalgiris e Baskonia saranno le avversarie della prossima settimana), ma anche enorme pressione per la consapevolezza di dover portare a casa il risultato.

Ad

Gigi Datome al tiro contro DyShawn Pierre, Fenerbahçe Beko Istanbul-AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Eurolega Olimpia Milano-Fenerbahçe Istanbul in diretta TV e LIVE-Streaming 21 ORE FA

Fenerbahçe Beko Istanbul: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 1 Metecan Birsen ala 205 2 Sehmus Hazer guardia 193 3 Marial Shayok guardia 196 5 Ismet Akpinar playmaker 193 10 Melih Mahmutoglu guardia 191 11 Markel Starks guardia 188 13 Tarik Biberovic ala 201 19 Nando De Colo playmaker 196 20 Pierria Henry playmaker 193 21 Dyshawn Pierre ala 198 22 Danilo Barthel ala 208 23 Marko Guduric guardia 196 24 Jan Vesely centro 213 25 Jehyve Floyd centro 203 31 Devin Booker centro 205 33 Achille Polonara ala 202 44 Ahmet Duverioglu centro 209 Coach Sasha Djordjevic - -

No De Colo e Vesely: che armi restano al Fenerbahçe?

Nando De Colo e Jan Vesely hanno disputato la loro ultima partita il 23 dicembre scorso, nella sconfitta in volata a Villeurbanne per 84-82. Da quel momento sono entrambi ai box per infortunio, eppure il Fenerbahçe ha risposto all'assenza dei suoi due leader con tre vittorie casalinghe consecutive nel 2022, mietendo Olympiacos, Zalgiris e Asvel. Grosso errore, dunque, considerare "abbordabile" una squadra che possiede comunque molte armi in faretra oltre ai suoi dei top-scorer.

Achille Polonara tra Gigi Datome e Kyle Hines, Fenerbahçe Beko Istanbul-AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Marko Guduric (9.8 punti con il 39% dall'arco) è un martello sempre pronto a colpire con precisione e malizia. Dyshawn Pierre (7.9 punti, 4.1 rimbalzi) ha grande capacità di stanare anche le difese più dure grazie alla sua bidimensionalità. Pierria Henry (7.6 punti) è una scheggia impazzita che può accendersi in qualsiasi istante sul perimetro. Devin Booker (9.7 punti, 4.3 rimbalzi) ha fisicità, atletismo, presenza in vernice ma anche mano per colpire da fuori. E il nostro Achille Polonara sta vivendo un'altra stagione con fatturato robusto in un contesto più qualitativo rispetto a quello vissuto negli ultimi due anni a Vitoria, confermandosi giocatore di livello in Europa (8.3 punti e 4.5 rimbalzi in 22 minuti di media). Senza dimenticare il mortifero Melih Mahmutoglou, la crescita impetuosa del giovane Sehmus Hazer (4.6 punti con il 62% da due) e l'imprevedibilità di Marial Shayok (4.9 punti), finora in difficoltà di ambientamento nel suo primo anno oltreoceano ma dotato di un bagaglio offensivo molto qualitativo.

Le chiavi della partita: come Milano può battere il Fenerbahçe

squadra imprevedibile. Milano dovrà schierare una difesa estremamente accorta sia sul perimetro che in vernice per evitare l'accensione di bocche da fuoco estemporanee. Sarà importante limitare le iniziative di Pierria Henry sul perimetro e, soprattutto, mettere la museruola a Marko Guduric, l'uomo più creativo, pericoloso ed efficace con il pallone in mano. vincendo la battaglia a rimbalzo contro una squadra molto fisica, e dovrà cercare di ripetersi affrontando un front-court pesante con Devin Booker, Jeyhve Floyd, Ahmet Duverioglu e Achille Polonara, che ha fatto del fiuto per i rimbalzi una delle sue armi principali per emergere sul palcoscenico dell'Eurolega. La partita d'andata, in cui l'Olimpia aggredì immediatamente l'avversario sul piano fisico, è l'esempio perfetto ma probabilmente irripetibile. Senza De Colo e Vesely, il Fenerbahçe diventa. Milano dovrà schieraresia sul perimetro che in vernice per evitare l'accensione di bocche da fuoco estemporanee. Sarà importantesul perimetro e, soprattutto,, l'uomo più creativo, pericoloso ed efficace con il pallone in mano. L'Olimpia è uscita da Belgrado contro una squadra molto fisica, e dovrà cercare di ripetersi affrontandocon Devin Booker, Jeyhve Floyd, Ahmet Duverioglu e Achille Polonara, che ha fatto del fiuto per i rimbalzi una delle sue armi principali per emergere sul palcoscenico dell'Eurolega.

Il verniciato sarà decisivo per gli equilibri della partita. Il Fener non è una squadra particolarmente incisiva sull'arco (dodicesima per percentuale da tre con il 34.2% e quindicesima per triple tentate con 22.4) ma è prima per tiri da due, con un ottimo 57.9% (6.5% in più rispetto a Milano, una delle squadre che fatica maggiormente vicino a canestro).

Eurolega Gestire il ritmo: come Milano fa giocare (male) gli avversari UN GIORNO FA