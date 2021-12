Shavon Shields. E i tempi di recupero si prospettano piuttosto lunghi. Nel finale la frattura del radio destro con interessamento capsulo-legamentoso ricadendo a terra malamente dopo un contatto con Rudy Fernandez. Il giocatore sarà costretto a sottoporsi a operazione chirurgica, ma al momento sono necessarie ulteriori valutazioni specialistiche per la prognosi. Dopo il crack di Dinos Mitoglou , l'AX Armani Exchange Milano perde anche. E i tempi di recupero si prospettano. Nel finale della partita persa giovedì sera contro il Real Madrid , Shields ha soffertoricadendo a terra malamente dopo un contatto con Rudy Fernandez. Il giocatore sarà costretto a sottoporsi a, ma al momento sono necessarie ulteriori valutazioni specialistiche per la prognosi.

Nelle 16 gare giocate finora in Eurolega, Shields era partito sempre titolare (unico assieme a Nicolò Melli) e stava viaggiando a 12.6 punti di media, top-scorer della squadra, con il 48.1% da due e il 36.1% dall'arco. In campionato, stava contribuendo con 11.1 punti a gara in 24 minuti di utilizzo medio: aveva giocato 9 partite, tutte vinte. Ma la sua importanza va oltre la produzione offensiva. Shields è un two-way player d'elite, con enorme importanza anche nella metacampo difensiva, dove unisce qualità straordinarie sul perimetro a intelligenza e capacità di reggere su cambi e aiuti.

