Dopo qualche partita di appannamento, Malcolm Delaney torna a essere il giocatore decisivo che l'Olimpia si attende ogni sera. E, alle sue spalle, Tommaso Baldasso mette in chiaro un pensiero. In Eurolega, ci può stare. Eccome. Season-high per entrambi. 24 per Delaney, 15 nel solo primo tempo, in cui suona a lungo da one-man band in una Milano dal potenziale offensivo ridotto per le assenze di Sergio Rodriguez, Shavon Shields e Troy Daniels. 13 in meno di 15' per Baldasso, compresa una tripla da highlight da centrocampo e un'altra bomba inventata dal nulla per cancellare la grande paura finale. Quando, dopo essere precipitato sul -12, l'Asvel trova la forza per controbattere e rimettere la testa avanti per un istante a 1'29" dalla sirena.

19-9. L'Anadolu Efes Istanbul, protagonista di una stagione sottotono ma pur sempre campione in carica. O l'arrembante Maccabi Tel Aviv, risorto da quando coach Avi Even ha sostituito Ioannis Sfairopoulos sulla panchina. Spinta dai punti dei suoi playmaker, Milano infrange un altro tabù espugnando il parquet dell'Astroballe per la prima volta nell'epoca dell'Eurolega moderna e chiude la regular-season con un bilancio di Il record è buono per il terzo posto , ma potrebbe retrocedere di una posizione se il Real Madrid dovesse battere il Bayern Monaco venerdì sera, nel season-finale del Wizink Center. L'avversaria nei playoff oscilla fra due possibilità, ancora da stabilire, ma entrambe temibili., protagonista di una stagione sottotono ma pur sempre campione in carica. O l'arrembante, risorto da quando coach Avi Even ha sostituito Ioannis Sfairopoulos sulla panchina.

LDLC Asvel Villeurbanne-AX Armani Exchange Milano 80-81

Asvel : Okobo 7, Jones 10, Howard, Antetokounmpo 11, Wembanyama 18; Fall 4, Osetkowski, Strazel, Diot 2, Lighty 28. N.e.: Gist, Lacombe. All.: Parker.

: Okobo 7, Jones 10, Howard, Antetokounmpo 11, Wembanyama 18; Fall 4, Osetkowski, Strazel, Diot 2, Lighty 28. N.e.: Gist, Lacombe. All.: Parker. Milano: Delaney 24, Hall 11, Alviti 7, Melli 1, Hines 8; Tarczewski 1, Ricci 2, Baldasso 13, Bentil 7, Grant 7, Biligha. All.: Messina.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe:

1. FC Barcellona* 21 7 2. Olympiacos Pireo* 19 9 3. AX Armani Exchange Milano* 19 9 4. Real Madrid 18 9 5. Anadolu Efes Istanbul* 16 11 6. Maccabi Playtika Tel Aviv* 16 11 7. AS Monaco* 14 13 8. FC Bayern Monaco* 13 14 9. Alba Berlino 12 15 10. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz 12 16 11. Stellla Rossa mts Belgrado 11 16 12. Fenerbahçe Beko Istanbul 10 16 13. Panathinaikos Opap Atene 8 19 14. LDLC Asvel Villeurbanne 8 20 15. Zalgiris Kaunas 8 20

