Il commento a caldo di coach Ettore Messina dopo la sconfitta sofferta per 81-76 dalla sua AX Armani Exchange Milano sul parquet dell'Alba Berlino. Si tratta del quarto ko consecutivo in Eurolega per l'Olimpia, scivolata al quarto posto in classifica con un record di 8-5.

"Complimenti all’Alba e a Coach Gonzalez: hanno giocato una buona partita mentre noi per lunghi tratti non l’abbiamo fatto. A rimbalzo siamo stati soverchiati e questo ci è costato la gara. Ancora una volta la nostra difesa non è stata all’altezza della situazione praticamente fino a metà del terzo quarto. In quel momento, abbiamo alzato il livello della nostra difesa e, come spesso accade, quando difendi forte poi cominci a giocare meglio anche in attacco. Fino ad allora, abbiamo giocato male in attacco e la nostra difesa è stata inefficace nelle cose più semplici, non c’entra nulla la strategia. È stato solo un problema di fondamentali difensivi uno contro uno, tagliafuori. È qualcosa che dobbiamo correggere e farlo prima della prossima partita, anche se non attraversiamo un buon momento"

