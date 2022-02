In casa, l'Olympiacos ha perso soltanto una volta in stagione, lo scorso 27 gennaio contro la Stella Rossa Belgrado. Nell'epoca delle porte riaperte post-covid, le storiche arene europee hanno recuperato tutta la loro forza. I festeggiamenti per la conquista dell'ottava Coppa Italia della storia sono durati poco più del lancio dei coriandoli. Milano è già volata in Grecia, dove, giovedì sera (ore 20.45), affronterà una delle trasferte più difficili della stagione. Espugnare il Pireo potrebbe valere un enorme passo in avanti per blindare uno dei primi quattro posti in classifica, quelli che regalerebbero il vantaggio del fattore-campo nei playoff. Ma c'è un problema altrettanto grosso., lo scorso 27 gennaio contro la Stella Rossa Belgrado. Nell'epoca delle porte riaperte post-covid, le storiche arene europee hanno recuperato tutta la loro forza.

(17-7) con una striscia di ha recuperato Dinos Mitoglou, la conquista della Coppa di Grecia ai danni del Panathinaikos Atene e due successi consecutivi in Eurolega che hanno frenato la pesante scivolata da 4 ko sofferta tra gennaio e inizio febbraio. L'Olympiacos, quarto in compagnia dello Zenit San Pietroburgo (14-9), è l'avversario più vicino e pericoloso alla squadra di coach Ettore Messina. Milano e Olympiacos si presentano all'appuntamento in salute. L'Olimpia ha consolidato il terzo posto in classifica con una striscia di sette vittorie nelle ultime otto gare , è reduce dal trionfo in Coppa Italia e out da metà novembre , pronto a dare qualche minuto già al Pireo. I Reds cavalcano un filotto di 6 vittorie in tutte le competizioni, comprendentiai danni del Panathinaikos Atene e due successi consecutivi in Eurolega che hanno frenato la pesante scivolata da 4 ko sofferta tra gennaio e inizio febbraio. L'Olympiacos, quarto in compagnia dello Zenit San Pietroburgoè l'avversario più vicino e pericoloso alla squadra di coach Ettore Messina.

Olympiacos Pireo: il roster 2021-22

Eurolega Olympiacos Pireo-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming 35 MINUTI FA

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Thomas Walkup playmaker 193 1 Quincy Acy ala 201 2 Tyler Dorsey guardia 196 4 Michalis Lountzis guardia 195 5 Giannoulis Larentzakis guardia 196 10 Moustapha Fall centro 218 11 Kostas Sloukas playmaker 190 12 Hassan Martin centro 201 14 Sasha Vezenkov ala 206 15 Georgios Printezis ala 205 16 Kostas Papanikolaou ala 204 17 Livio Jean-Charles ala 205 41 Vasileios Christidis ala 200 77 Shaquielle McKissic guardia 196 Coach Georgios Bartzokas - -

Le chiavi della partita: come Milano può battere l'Olympiacos

93-72, silurata da uno show balistico sensazionale: l'Olympiacos sparò 60 punti nel solo primo tempo con un pazzesco 12/16 dall'arco, costruendo un cuscinetto di 15 punti di margine determinante per la vittoria finale. Vincere al Pireo implica un approccio alla partita diametralmente opposto a quello visto nel match di andata dello scorso 26 novembre al Forum . Milano crollò sotto un pesantissimo, silurata da uno show balistico sensazionale: l'Olympiacos sparòcon un pazzesco, costruendo un cuscinetto di 15 punti di margine determinante per la vittoria finale.

seconda peggior prestazione difensiva stagionale dell'Olimpia dopo i 97 punti incassati soltanto una decina di giorni prima recuperare le sue basi difensive. L'Armani ha sempre tenuto gli avversari sotto gli 80 punti dalla trasferta persa contro l'Alba Berlino (gara successiva a quella contro l'Olympiacos che chiuse una brutta scivolata da quattro ko consecutivi), e si è riassestata come miglior difesa del torneo (soltanto 70.4 punti concessi a gara). Fu ladell'Olimpia dopo iincassati soltanto una decina di giorni prima nella trasferta russa di Kazan , uniche due gare con più di 90 punti subiti. Ma parliamo di un momento particolare dell'anno, con un'Olimpia in crisi emotiva e di identità a causa di una serie negativa di infortuni e problemi fisici generalizzati. Ora c'è una Milano diversa, in fiducia, pronta a riaccogliere il contributo di Mitoglou (out nella gara del Forum) e, soprattutto, capace di. L'Armani ha sempre tenuto gli avversari sotto gli 80 punti dalla trasferta persa contro l'Alba Berlino (gara successiva a quella contro l'Olympiacos che chiuse una brutta scivolata da quattro ko consecutivi), e si è riassestata come(soltantoconcessi a gara).

Malcolm Delaney in azione contro Thomas Walkup, AX Armani Exchange Milano-Olympiacos Pireo, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il ritornello è ormai trito, ma è dalla qualità difensiva che passeranno, ancora una volta, le fortune nella trasferta del Pireo. Gli esempi vissuti nella serie positiva delle ultime gare sono inequivocabili, così come il trionfo in Coppa Italia, costruito tenendo gli avversari sempre sotto i 70 punti. Ma per una trasferta complicata come quella greca, la sola forza difensiva dovrà essere accompagnata da un attacco più performante del consueto, capace di andare oltre il funzionamento a sprazzi che ha ormai caratterizzato questa nuova versione dell'Olimpia messiniana. Il rientro di Dinos Mitoglou, giocatore che a inizio stagione fungeva da grande pedina equilibratrice dalla panchina per bidimensionalità, aiuterà. In attesa del recupero di Shavon Shields, vero punto focale del sistema offensivo biancorosso.

