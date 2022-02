(3-18) incassando altre due sconfitte casalinghe consecutive nel doppio turno della scorsa settimana contro Maccabi Tel Aviv e Unics Kazan, due risultati che hanno sporcato un record interno (3-7) più accettabile del pessimo rendimento lontano da casa (0-11). Ma, come già ribadito da coach Ettore Messina alla vigilia della prima partita, giudicare lo Zalgiris dalla posizione in classifica sarebbe un errore imperdonabile. Perché, in Eurolega, non esistono squadre arrendevoli e partite facili, specialmente in trasferta. Non è un back-to-back, ma non ci andiamo nemmeno troppo lontani. Olimpia e Zalgiris si ritrovano a dieci giorni di distanza dal primo appuntamento del Forum di Assago, quando l'Armani piegò 65-58 una versione molto rimaneggiata della formazione lituana , azzoppata da infortuni e contagi da coronavirus. Lo Zalgiris non si è schiodato dall'ultima posizione in classifica con cui si era presentato a Milano. Anzi, l'ha peggiorataincassando altre due sconfitte casalinghe consecutive nel doppio turno della scorsa settimana contro Maccabi Tel Aviv e Unics Kazan, due risultati che hanno sporcato un record interno (3-7) più accettabile del pessimo rendimento lontano da casa (0-11). Ma, come già ribadito da coach Ettore Messina alla vigilia della prima partita, giudicare lo Zalgiris dalla posizione in classifica sarebbe un errore imperdonabile. Perché, in Eurolega,, specialmente in trasferta.

Zalgiris Kaunas: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Tai Webster guardia 193 1 Marek Blazevic centro 211 3 Liutauras Lelevicius guardia 201 4 Lukas Lekavicius playmaker 180 7 Josh Nebo centro 206 9 Mantas Kalnietis playmaker 196 10 Regimantas Miniotas ala 208 13 Paulius Jankunas ala 205 16 Karolis Lukosiunas ala 195 21 Arturas Milaknis guardia 195 32 Janis Strelnieks guardia 191 34 Tyler Cavanaugh ala 206 55 Niels Giffey ala 200 77 Joffrey Lauvergne centro 211 92 Edgaras Ulanovas ala 199 Coach Jure Zdovc - -

Zalgiris completo, Milano in calo offensivo: le differenze rispetto alla gara d'andata

Lo Zalgiris si presenta in versione molto più profonda rispetto alla partita del Forum. Nella cicloturistica domenicale contro il Pieno Zvaigzeds Pasvalys, la squadra di coach Jure Zdovc ha riattivato Paulius Jankunas, recuperato l'infortunato Mantas Kalniets e ritrovato Josh Nebo, negativizzatosi dal coronavirus. Sarà presente anche Joffrey Lauvergne, tornato in campo la scorsa settimana dopo un lunghissimo stop per l'infortunio alla spalla sofferto a inizio stagione. Resta out soltanto Janis Strelnieks, uno dei giocatori più produttivi, intelligenti e affidabili (8.2 punti con il 56% da due e il 40% dall'arco).

Gigi Datome chiuso da Karolis Lukosiunas, AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Costruire un paragone con la gara d'andata risulterebbe quindi molto fuorviante. Lo Zalgiris è un avversario decisamente più pericoloso rispetto a quello visto soltanto dieci giorni fa al Forum, e potrà contare sul sostegno di una delle arene più calde d'Europa anche in regime di pubblico contigentato per la pandemia. Nella gara del Forum, l'Olimpia poté affidarsi quasi esclusivamente alla qualità del suo sistema difensivo contro un avversario molto spuntato, ma non potrà permettersi di improntare sullo stesso piano anche la partita di martedì sera. Per il semplice motivo che sarà virtualmente impossibile soffocare nuovamente sotto i 60 punti un avversario che ha ora a disposizione molte più frecce al proprio arco.

Sarà determinante, piuttosto, quello che Milano riuscirà a fare nella sua metacampo offensiva. Dopo l'appassimento costante vissuto nelle ultime gare (quattro partite sotto i 70 punti con il season-low da 60 nella sconfitta di giovedì contro il Fenerbahçe), l'Olimpia ha bisogno di recuperare qualità in attacco nonostante le assenze di due figure determinanti come Shavon Shields e Dinos Mitoglou. Come sempre, saranno decisive la circolazione di palla (tendente allo stantio nelle ultime uscite ma anche perché frenata da difese molto attrezzate) e le percentuali dall'arco, fattore che ha sempre contrassegnato in positivo le vittorie biancorosse.

Mantas Kalnietis e Josh Nebo: il passato e il possibile futuro?

Milano ritroverà Mantas Kalnietis, visto in maglia Olimpia per due stagioni tra il 2016 e il 2018, quando viveva i momenti migliori della carriera. Dopo essere sceso di livello trascorrendo tre anni in Eurocup, il playmaker lituano è tornato all'ovile, nella squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato a livello internazionale nel lontano 2005-06. Kalnietis fornisce esperienza e combattività a un roster giovane e in ricostruzione: in questa stagione, in cui ha ritrovato anche un posto da titolare (12 gare su 18 nello starting-five) sta tenendo 5.9 punti e 4.4 assist di media.

La partita di Kaunas sarà anche una possibilità per studiare Josh Nebo, ala statunitense di 206 cm, classe 1997, finito nel mirino dell'Olimpia nella scorsa stagione. Il mercato portò poi Nicolò Melli e Dinos Mitoglou alla corte di Messina, ma Nebo resta comunque un giocatore su cui tenere puntati i radar, per monitorarne crescita e sviluppo. Nella sua annata da rookie in Eurolega sta producendo 8.5 punti e 6.3 rimbalzi a partita con il 68.5% da due, distinguendosi per atletismo, vitalità e fame di emergere.

Josh Nebo va a schiacciare nella partita fra Maccabi Tel Aviv e Zalgiris Kaunas, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

