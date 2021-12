L'AX Armani Exchange va a caccia di un successo europeo che manca ormai da quasi un mese (12 novembre, Montecarlo contro l'AS Monaco. Quattro sconfitte consecutive, tre posizioni perse in classifica e tre vittorie di distanza dalla vetta va a caccia di un successo europeo che manca ormai da quasi un mese (12 novembre, trasferta a Istanbul contro il Fenerbahçe ), ma il calendario continua a essere poco amichevole: l'Olimpia sarà impegnata in trasferta per la quinta volta nelle ultime sei partite, sul parquet della Salle Gaston Medecin dicontro

matricola in Eurolega grazie al trionfo in Eurocup della passata stagione, ma è avversaria imprevedibile ed estremamente pericolosa. Il Monaco ha aperto la sua avventura sul massimo palcoscenico europeo conquistando cinque successi nelle prime nove gare e restando a lungo in zona playoff, prima di scivolare all'attuale 5-8) a causa di una striscia negativa aperta di quattro ko. Nelle ultime uscite, il calendario non è stato particolarmente accomodante nemmeno per il Monaco, con tre trasferte complesse (Maccabi, Anadolu Efes e Fenerbahçe) e il derby francese perso in un solo punto contro l'Asvel Villeurbanne. La formazione monegasca ègrazie al trionfo in Eurocup della passata stagione, ma è avversaria imprevedibile ed estremamente pericolosa. Il Monaco ha aperto la sua avventura sul massimo palcoscenico europeo conquistando cinque successi nelle prime nove gare e restando a lungo in zona playoff, prima di scivolare all'attuale tredicesimo posto in classifica (record di) a causa di una striscia negativa aperta di quattro ko. Nelle ultime uscite, il calendario non è stato particolarmente accomodante nemmeno per il Monaco, con tre trasferte complesse (Maccabi, Anadolu Efes e Fenerbahçe) e il derby francese perso in un solo punto contro l'Asvel Villeurbanne.

Ad

Ovviamente, non ci sono precedenti tra AS Monaco e Olimpia Milano nell'epoca dell'Eurolega moderna. Quella di venerdì sarà la prima sfida ufficiale.

Eurolega AS Monaco-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming 25 MINUTI FA

AS Monaco: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 3 Rudy Demahis guardia 190 5 Paris Lee guardia 183 8 Dwayne Bacon ala 198 9 Leo Westermann playmaker 198 10 Will Thomas ala 203 11 Alpha Diallo ala 201 12 Brock Motum ala 208 16 Jerry Boutsiele centro 208 20 Donatas Motiejunas centro 213 24 Yakuba Ouattara guardia 192 28 Ibrahima Faye ala 209 32 Rob Gray guardia 186 33 Danilo Andjusic guardia 194 35 Armel Traore ala 203 45 Donta Hall centro 208 55 Mike James playmaker 185 Coach Zvezdan Mitrovic - -

Mercato, punti di forza e debolezze: com'è cambiato l'AS Monaco

L'AS Monaco ha approcciato l'Eurolega stravolgendo interamente il roster che ha conquistato l'Eurocup battendo l'Unics Kazan nella finale della passata stagione. Oltre a coach Zvezdan Mitrovic, gli unici confermati sono l'esterno diciannovenne Rudy Demahis e Rob Gray, il grande bomber arrivato l'anno scorso in corso d'opera da Boulogne ma scarsamente utilizzato in questa prima parte di campionato.

Mike James è il nome più intrigante arrivato dal mercato estivo: nonostante un inizio con un ruolo dimensionato e percentuali dal campo molto più basse del consueto (soltanto 45.7% da due e 26.2% da tre), MJ è il miglior realizzatore (14.8 punti) e miglior assistman (5.0) della squadra. L'infortunio sofferto nel finale della scorsa trasferta contro il Fenerbahçe, però, gli impedirà (a scanso di miracolosi recuperi dell'ultimo minuto) di scendere in campo contro l'Olimpia nella partita del grande ex.

Donta Hall va a schiacciare nella partita tra Fenerbahçe Beko Istanbul e AS Monaco, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Anche senza James, il Monaco può contare su una squadra molto atletica e fisica, con tante frecce in faretra. Sul perimetro, occhi puntati su Dwayne Bacon (10.7 punti), Danilo Andjusic (8.7, ma in calo nelle ultime uscite) e Leo Westermann (6.9 punti, 3.0 assist, ma out nelle ultime tre gare). Sotto canestro, c'è invece spazio per la mole di Donatas Motiejunas (8.2 punti), rientrato in Europa dopo aver svernato a lungo in Cina, l'esperienza da grandissimo veterano di Will Thomas (6.5 punti, 4.3 rimbalzi) e la furia famelica di Donta Hall (10.1 punti, 6.5 rimbalzi), uno dei giocatori più atletici, tenaci e spettacolari della stagione.

L'AS Monaco gioca a un ritmo alto e ha un attacco molto produttivo (terzo con 81.0 punti di media a gara), spinto anche dalla grande fisicità a rimbalzo offensivo (11.6 raccolti a partita, leader in questa categoria statistica). Ma difesa e alchimie, com'è normale che sia per una squadra nuova, non sono ancora particolarmente tenaci: il Monaco è la squadra che concede più punti finora in Eurolega (82.5 a gara) e non ha ancora trovato un quintetto-base convincente e strutturato. Tutti i 15 giocatori utilizzati da coach Mitrovic hanno raccolto almeno una presenza nello starting-five. E nessuno ne ha collezionate 13/13.

Le chiavi della partita: come Milano può battere l'AS Monaco

97 punti a Kazan, 93 in casa contro l'Olympiacos e 81 (43 nel solo primo tempo) a Berlino. La difesa che a inizio stagione spiccava come migliore d'Europa è scivolata ora al quinto posto (73.54 punti subiti in media a gara), incrinando il perno principale del sistema di coach Ettore Messina. L'Olimpia ha necessità di ritrovare quella compattezza e quell'attenzione sul lato debole per aiuti e rotazioni che la rendevano semi-impenetrabile nelle prime partite dell'anno. 53 punti totali (seconda miglior prestazione difensiva stagionale), con soltanto 19 concessi nei due periodi centrali e 32 negli ultimi tre. Nella striscia aperta di 4 ko consecutivi, Milano ha incassatopunti a Kazan,in casa contro l'Olympiacos e(43 nel solo primo tempo) a Berlino. La difesa che a inizio stagione spiccava come migliore d'Europa è scivolata ora al(73.54 punti subiti in media a gara), incrinando il perno principale del sistema di coach Ettore Messina. L'Olimpia ha necessità di ritrovareche la rendevano semi-impenetrabile nelle prime partite dell'anno. Segnali interessanti sono arrivati dalla trasferta di Brindisi , dove, dopo un primo quarto complicato, Milano ha tenuto gli avversari a(seconda miglior prestazione difensiva stagionale), con soltanto 19 concessi nei due periodi centrali e 32 negli ultimi tre. Le sbavature viste nei primi 25 minuti di Berlino , con grosse disattenzioni sul lato debole, rischiano di essere fatali contro una squadra molto atletica e produttiva come l'AS Monaco.

Ben Bentil e Kyle Hines si contendono un rimbalzo nella partita tra Alba Berlino e AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Imago

Dwayne Bacon, Danilo Andjusic e Rob Gray, ma la battaglia principale si combatterà sotto i tabelloni. Il Monaco è squadra forte e potente a rimbalzo, anche in attacco, e, senza Dinos Mitoglou, Milano ha sofferto tantissimo nel front-court nelle ultime quattro uscite (12.8 rimbalzi a partita in meno degli avversari, un mix di caratteristiche distinte: mole per reggere l'urto di Donatas Motiejunas, astuzia ed esperienza per limitare Will Thomas, atletismo per frenare le sfuriate di Donta Hall, probabilmente il più pericoloso fra tutti. Ben Bentil, reduce da un debutto interessante contro l'Alba e da una buona prestazione in campionato a Brindisi, avrà probabilmente più spazio e minutaggio, con l'imperativo di farsi trovare pronto a livello fisico e di impatto in vernice. Anche in assenza di Mike James, la difesa sul perimetro dovrà concentrarsi su terminali di grnade qualità come, ma la battaglia principale si combatterà sotto i tabelloni. Il Monaco, e, senza Dinos Mitoglou, Milano ha sofferto tantissimo nel front-court nelle ultime quattro uscite ( compreso il terribile 43-26 di Berlino ). Per piegare il reparto lunghi monegasco serviràper reggere l'urto di Donatas Motiejunas,per limitare Will Thomas,per frenare le sfuriate di Donta Hall, probabilmente il più pericoloso fra tutti., reduce da un debutto interessante contro l'Alba e da una buona prestazione in campionato a Brindisi, avrà probabilmente più spazio e minutaggio, con l'imperativo di farsi trovare pronto a livello fisico e di impatto in vernice.

Ma anche l'attacco avrà necessità di ritrovare quella fluidità sul perimetro vista nelle prime nove partite, quando Milano dominava la classifica con un record di 8-1, distinguendosi come squadra più pericolosa e prolifica del torneo dall'arco. Nelle ultime quattro sconfitte, l'Olimpia ha collezionato un complessivo 30/92 nel tiro pesante, pari al 32.6%. Numeri che la proietterebbero al terzultimo posto nell'intera Eurolega, davanti soltanto a Baskonia e Stella Rossa Belgrado.

Serie A Milano da 10 e lode: dimentica Berlino e domina a Brindisi 05/12/2021 A 17:55