AX Armani Exchange Milano - Real Madrid 73-75

Malcolm Delaney si alza dall'angolo raccogliendo una palla vagante a rimbalzo dopo un libero sbagliato appositamente da Devon Hall. Il cronometro ticchetta verso lo zero. Sul Forum cade un silenzio glaciale. La palla prende parabola, va su, sembra dritta... ma è un maledetto in-and-out. Il ferro sputa il tiro della disperazione che avrebbe ribaltato una partita pazzesca, facendo esplodere il palazzetto di Assago in un "nooo" di sconforto e beffa. Il verdetto, amaro, è questo: Milano si arrende al Real Madrid, incassa la seconda sconfitta casalinga stagionale 10-6. Un verdetto onesto, perché, eccezion fatta per una sfuriata nella parte centrale del primo periodo, sono i blancos a controllare sempre la partita. MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) -si alza dall'angolo raccogliendo una palla vagante a rimbalzo dopo un libero sbagliato appositamente da Devon Hall. Il cronometro ticchetta verso lo zero. Sul Forum cade un silenzio glaciale. La palla prende parabola, va su, sembra dritta.... Il ferro sputa il tiro della disperazione che avrebbe ribaltato una partita pazzesca, facendo esplodere il palazzetto di Assago in undi sconforto e beffa. Il verdetto, amaro, è questo: Milano si arrende al Real Madrid, incassa la seconda sconfitta casalinga stagionale dopo quella contro l'Olympiacos scivola al quarto posto in classifica , con un record diUn verdetto onesto, perché, eccezion fatta per una sfuriata nella parte centrale del primo periodo, sono ia controllare sempre la partita.

La mazzata, durissima e poi rivelatasi decisiva ai fini del risultato, arriva nel secondo periodo. Lì, dove l'Olimpia viene soffocata da una difesa di enorme organizzazione e fisicità. Milano resta senza punti per 6 lunghissimi minuti, e il Real può balzare sul +8 all'intervallo lungo (27-35) con un parzialone di 17-8. E quegli otto punti diventeranno un cuscinetto di margine di estrema sicurezza, impossibili da recuperare. Perché i blancos, anche privi degli infortunati Carlos Alocen, Alberto Abalde, Jeffery Taylor e di coach Pablo Laso e Thomas Heurtel (out per covid), continuano a dimostrare una profondità e una qualità generale di livello straordinario. Immaginarseli a ranghi completi (ancora mai visti in stagione) mette i brividi.

Ma l'Olimpia lotta, buttando sul parquet tutte le sue cartucce. Rientra fino al -3, al -2, sprecando anche due possessi per il possibile aggancio. Ma la forbice non si chiude. Anzi. Il Real è una mitragliatrice dall'arco: il 13/27 di squadra chiosa un +12 che sa di titoli di coda a meno di quattro minuti dalla sirena. Invece, Milano non si arrende. Resta viva, aumenta l'aggressività sfoderando un quintetto leggero nel finale di una partita giocata di fisico e ritmo lento per 37 minuti, e, sfruttando qualche episodio fortunato, apre una volata di fuoco. Salvo poi vedersi respinta dal ferro di casa.

Doveva essere una partita di difese, tra le due migliori d'Europa. E così è stata per larghi tratti. Una partita fatta di ritmo basso e corpi gettati in area. Anche quando il Real deve abbandonare Walter Tavares per problemi di falli molto presto a inizio ripresa. L'Olimpia fatica ad attaccare il fortino blanco. Le percentuali dell'intervallo sono risicate: 32% da due e 25% da tre. Nella ripresa miglioreranno (43% da due e 35% dall'arco alla fine), ma senza brillare.

Milano si affida alle evoluzioni di Shavon Shields (18 punti ma out nei secondi finali dopo una brutta caduta) e alle sventagliate di Sergio Rodriguez. Il Chacho gioca una partita di accelerazioni, provando a scuotere l'attacco iper-compassato della gestione Delaney (9). Fa e disfa, alternando grandissime giocate (10 punti, 5 assist) a palle perse banali (3). Ma serve per animare una squadra troppo ferma sul concetto di gestione del pallone. Il resto del gruppo fornisce poco. Una fiammata di Pippo Ricci con due triple, e un'altra di Gigi Datome nei secondi conclusivi, quando risorge dal nulla provando a capovolgere una partita opaca.

La metacampo difensiva ha più meriti. Il centro-area regge anche contro i 220 cm di Tavares (5 punti, 8 rimbalzi). Meno contro la mole unita a tecnica di Guerschon Yabusele, rebus assoluto (15 punti, 6 rimbalzi). L'Olimpia soffre, stranamente, più sul perimetro. È lì che il Real costruisce i suoi break, martellando dall'arco. È la serata dei veterani storici. Fabien Causeur ne spara 17 con 4/6 dalla distanza. Sergio Llull, scongelato prestissimo per i problemi di falli di Williams-Goss, gioca una delle sue migliori partite della stagione: 12 punti, 5 assist, 3/7 dall'arco in 28 minuti (season-high per utilizzo), unite a una personalità e a una sapienza cestistica cristalline. Rudy Fernandez pennella giocate ciniche e puntuali. Quando al Real serve un canestro, lui arriva puntuale: 10 con 6 rimbalzi.

Zalgris Kaunas, fanalino di coda con un record di 3-12. L'Olimpia tornerà in campo mercoledì 22 dicembre per l'ultimo impegno del girone d'andata: trasferta in Lituania contro lo

Milano : Delaney 9, Shields 18, Daniels 3, Melli 6, Hines 2; Rodriguez 10, Tarczewski, Ricci 6, Hall 6, Bentil 6, Datome 7. N.e.: Grant. All.: Messina.

: Delaney 9, Shields 18, Daniels 3, Melli 6, Hines 2; Rodriguez 10, Tarczewski, Ricci 6, Hall 6, Bentil 6, Datome 7. N.e.: Grant. All.: Messina. Real Madrid: Williams-Goss 5, Causeur 17, Hanga 4, Poirier 3, Tavares 5; Nunez, Randolph 4, Fernandez 10, Llull 12, Yabusele 15, Taylor. N.e.: Vukcevic. All.: Mateo.

