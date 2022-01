Dopo due settimane martoriate si torna a giocare. Ma l'incognita coronavirus resta. Sia per la quarantena da cui è appena uscita l'Olimpia, sia per i cinque casi (quattro giocatori e un membro dello staff tecnico) annunciati dallo Zenit alla vigilia della partenza per Milano. . Sia per la quarantena da cui è appena uscita l'Olimpia, sia per(quattro giocatori e un membro dello staff tecnico) annunciati dallo Zenit alla vigilia della partenza per Milano.

2-2 il bilancio, con un secco 2-0 biancorosso al Forum. Il match di andata, caduto nel mezzo della crisi sofferta da Milano nella "campagna di Russia" si risolse in favore della formazione di coach Xavi Pascual: Dopo il big-match di mercoledì contro la Virtus Bologna , sarà un'altra partita strana, di dubbi, assenze e rotazioni da ridisegnare. Una partita di interpretazione impossibile, aperta a ogni scenario. Finora, i precedenti tra Olimpia e Zenit hanno sempre rispettato il fattore-campo:, con un secco 2-0 biancorosso al Forum. Il match di andata, caduto nel mezzo della crisi sofferta da Milano nella "campagna di Russia" si risolse in favore della formazione di coach Xavi Pascual: fu un 74-70 deciso dalla difesa dello Zenit , capace di inchiodare l'Armani a soli 10 punti nell'ultimo periodo.

Sergio Rodriguez in palleggio contro Conner Frankamp, AX Armani Exchange Milano-Zenit San Pietroburgo, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Zenit San Pietroburgo: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 1 Tyson Carter guardia 193 2 Jordan Loyd playmaker 193 3 Denis Zakharov guardia 192 7 Sergey Karasev guardia 201 8 Igor Volkhin ala 199 9 Dmitry Kulagin guardia 198 12 Billy Baron guardia 188 14 Anton Pushkov centro 208 19 Mindaugas Kuzminskas ala 205 20 Andrey Zubkhov ala 206 22 Alex Poythress ala 206 25 Mateusz Ponitka ala 198 33 Conner Frankamp guardia 185 55 Jordan Mickey ala 203 67 Shabazz Napier playmaker 185 77 Arturas Gudaitis centro 208 Coach Xavi Pascual - -

Le chiavi della partita: come Milano può battere lo Zenit

Limitata da covid e infortuni, Milano ha affrontato lo scontro al vertice di campionato con Bologna utilizzando una rotazione iper-ristretta a otto uomini (nove considerando il cameo da tre minuti nel secondo periodo di Kaleb Tarczewski). La speranza per il match di venerdì è riuscire ad aumentare la profondità recuperando Pippo Ricci, Troy Daniels (covid) e Malcolm Delaney, tenuto a riposo contro la Virtus per il riacutizzarsi di un problema a un ginocchio.

Equilibri e gerarchie saranno da riscrivere, anche e soprattutto perché sarà la prima vera partita di Eurolega senza Shavon Shields, top-scorer biancorosso con 12.6 punti di media. Contro Bologna, le seconde linee hanno prodotto: Davide Alviti ha dato minuti importanti nella ripresa, Ben Bentil si è confermato solidissima alternativa nel front-court, e Jerian Grant ha stupito sfoderando la miglior partita dell'anno per atteggiamento, produzione e personalità. In questo momento di difficoltà, sarà determinante pescare nuove risorse dalla panchina e sfruttare la piena profondità di un roster che non è mai riuscito a esprimersi al massimo del potenziale nemmeno in Eurolega.

Jerian Grant in marcatura su Denis Zakharov, Zenit San Pietroburgo-AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

lo Zenit è una squadra rognosa, che ha il suo punto forte nella grande organizzazione difensiva costruita da coach Xavi Pascual. Lo Zenit è terzo per punti subiti a partita (71.89), appena dietro Milano (seconda con 71.88) e quinto per percentuale concessa da due punti (51.65%), lì dove può far valere la forza del proprio front-court e avere un vantaggio contro l'Olimpia. Il diktat per l'Armani sarà accelerare il ritmo (lo Zenit preferisce un gioco molto lento e compassato), muovere il pallone e costruire buoni tiri sul perimetro, proprio come fatto mercoledì contro la Virtus. Sergio Rodriguez ha interpretato a meraviglia il big-match di campionato, e la sua brillantezza sarà fondamentale per scardinare la solidità del sistema dello Zenit. Non a caso, fu il migliore nella partita di andata, segnando 20 punti (season-high in Coppa) con 6 assist. Al netto degli effettivi che potrà schierare dopo i casi di covid emersi nelle ultime ore,, che ha il suo punto fortecostruita da coach Xavi Pascual. Lo Zenit è terzo per punti subiti a partita (71.89), appena dietro Milano (seconda con 71.88) e quinto per percentuale concessa da due punti (51.65%), lì dove può far valere la forza del proprio front-court e avere un vantaggio contro l'Olimpia. Il diktat per l'Armani sarà(lo Zenit preferisce un gioco molto lento e compassato),ha interpretato a meraviglia il big-match di campionato, e la sua brillantezza sarà fondamentale per scardinare la solidità del sistema dello Zenit. Non a caso, fu il migliore nella partita di andata, segnando 20 punti (season-high in Coppa) con 6 assist.

