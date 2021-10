Barcellona rimane l'unica squadra imbattuta in Eurolega grazie al sesto successo arrivato in volata a Istanbul contro il Fenerbahce di Sasha Djordjevic. I blaugrana di Sarunas Jasikevicius, che fra l'altro festeggia la 100esima vittoria da coach in Eurolega, la spuntano in volata col punteggio di 76-74 e col canestro a fil di sirena di Nikola Mirotic, subito dopo la giocata del momentaneo pareggio dei turchi con una tonante schiacciata di Booker. Sono 8 alla fine i punti del montenegrino di passaporto spagnolo ex Chicago Bulls mentre i migliori per i catalani sono Higgins, 18 punti, e Davies, 16. Il Fenerbahce invece, al quarto ko nelle ultime cinque uscite, non bastano i 24 punti con 8 rimbalzi di Vesely e i 17 di Guduric; "solo" 4 punti in 13' per Polonara. Con Milano che perde in Germania col Bayern Monaco , ilrimane l'unica squadra imbattuta in Eurolega grazie al sesto successo arrivato in volata a Istanbul contro ildi. I blaugrana di, che fra l'altro festeggia la 100esima vittoria da coach in Eurolega, la spuntano in volata col punteggio die col canestro a fil di sirena di, subito dopo la giocata del momentaneo pareggio dei turchi con una tonante schiacciata di. Sono 8 alla fine i punti del montenegrino di passaporto spagnolo ex Chicago Bulls mentre i migliori per i catalani sono, 18 punti, e, 16. Ilinvece, al quarto ko nelle ultime cinque uscite, non bastano i 24 punti con 8 rimbalzi die i 17 di; "solo" 4 punti in 13' per

Nelle altre tre gare di serata, arrivano tre vittorie casalinghe. Il Monaco ritrova il sorriso dopo tre sconfitte di fila grazie al successo per 70-62 contro la Stella Rossa Belgrado: con un Mike James da soli 8 punti con 3 su 11 al tiro i protagonisti sono Diallo, 19 punti e 7 rimbalzi, e il lituano ex Benetton Treviso Motiejunas, 14 con 8 rimbalzi; per i serbi 18 di Wolters e 14 di Kalinic. Terzo successo in fila per il Maccabi che a Tel Aviv supera 76-62 lo Zalgiris Kaunas, unica squadra ancora inchiodata a zero punti: i lituani iniziano molto bene, ma il 23-10 del secondo quarto dei gialli ribalta la partita e nella ripresa è un monologo della squadra di Sfairopoulos, guidata dai 17 punti di Williams, dai 15 di Nunnally e dai 14 con 9 rimbalzi di Zizic. Per lo Zalgiris 17 con 5 triple di Milaknis e 10 con 9 rimbalzi del solito Nebo.

Al Pireo arriva la quarta vittoria dell'Olympiacos che deve soffrire per piegare 87-83 l'Alba Berlino, reduce dal successo di Belgrado e più volte arrivata fino al -3 nel finale di partita contro i Reds greci. Il top scorer per l'Oly è Tyler Dorsey con 13 punti seguito dai 12 di Papanikolaou e dai 10 di Sloukas, mentre per i berlinesi in evidenza ancora il giovane Oscar Da Silva, 17 punti, mentre Lo ne aggiunge 11 e ce ne sono 10 da Olinde e da Smith.

Fenerbahce Beko Instabul - FC Barcellona 74-76

Fenerbahce : Birsen, Hazer 5, Shayok 2, Mahmutoglu ne, De Colo 4, Henry 3, Pierre 7, Guduric 17, Vesely 24, Booker 8, Polonara 4, Duverioglu. All. Djordjevic.

: Birsen, Hazer 5, Shayok 2, Mahmutoglu ne, De Colo 4, Henry 3, Pierre 7, Guduric 17, Vesely 24, Booker 8, Polonara 4, Duverioglu. All. Djordjevic. Barcellona: Davies 16, Sanli, Martinez, Smits 8, Hayes 6, Laprovittola 4, Higgins 18, Kuric 5, Jokubaitis, Mirotic 8, Caicedo n.e., Calathes 11. All. Jasikevicius.

AS Monaco – Stella Rossa mts Belgrado 70-62

Monaco : Lee 2, Westermann 3, Diallo 19, Boutsiele, Motiejunas 14, Ouattara 3, Faye, Gray ne, Andjusic 12, Hall 9, James 8, Traorè ne. All. Mitrovic.

: Lee 2, Westermann 3, Diallo 19, Boutsiele, Motiejunas 14, Ouattara 3, Faye, Gray ne, Andjusic 12, Hall 9, James 8, Traorè ne. All. Mitrovic. Belgrado: Wolters 18, Uskokovic, Davidovac, Mitrovic 2, Lazic 3, Kalinic 14, Dobric 8, Hollins 3, Simonovic, Kuzmic 10, Zirbes 4, Lazarevic ne. All. Radonjic.

Olympiacos Pireo - Alba Berlino 87-83

Olympiacos : Walkup 6, Dorsey 13, Lountzis, Larentzakis 8, Fall 8, Sloukas 10, Vezenkov 9, Printezis 8, Papanikolaou 12, Jean-Charles 6, Christidis ne, McKissic 7. All. Bartzokas.

: Walkup 6, Dorsey 13, Lountzis, Larentzakis 8, Fall 8, Sloukas 10, Vezenkov 9, Printezis 8, Papanikolaou 12, Jean-Charles 6, Christidis ne, McKissic 7. All. Bartzokas. Alba Berlino: Lo 11, Da Silva 17, Smith 10, Delow, Mattisseck 8, Schneider 8, Olinde 10, Koumadje ne, Theimann 4, Sikma 9, Blatt 5, Zoosman 9. All. Gonzalez.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Zalgiris Kaunas 76-62

Maccabi : Wilbekin 5, Ebans 13, Caloiaro ne, Williams 17, Taylor 3, Reynolds 7, Sorkin, DiBartolomeo, Nunnally 15, Zizic 14, Lessort 2, Ziv ne. All. Sfairopoulos.

: Wilbekin 5, Ebans 13, Caloiaro ne, Williams 17, Taylor 3, Reynolds 7, Sorkin, DiBartolomeo, Nunnally 15, Zizic 14, Lessort 2, Ziv ne. All. Sfairopoulos. Zalgiris: Blazevic, Lekavicius 6, Nebo 10, Mudiay 2, Kalnietis 6, Jankunas 2, Lukosiunas ne, Milaknis 17, Strelnieks 7, Giffey 9, Ulanovas 3. All. Zdovc.

La classifica dopo il martedì della sesta giornata di Eurolega

1. FC Barcellona 6-0 2. AX Armani Exchange Milano 5-1 3. Real Madrid 4-1 4. CSKA Mosca 4-1 5. Olympiacos Pireo 4-2 6. Maccabi Playtika Tel Aviv 4-2 7. LDLC ASVEL Villeurbanne 3-2 8. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz 3-2 9. Zenit San Pietroburgo 3-2 10. AS Monaco 3-3 11. Stella Rossa mts Belgrado 24 12. Fenerbahce Beko Istanbul 2-4 13. Alba Berlino 2-4 14. FC Bayern Monaco 2-4 15. Anadolu Efes Istanbul 1-4 16. Panathinaikos OPAP Atene 1-4 17. UNICS Kazan 1-4 18. Zalgiris Kaunas 0-6

