"Llull ha giocato come Llull sa fare. A noi è mancata un po' di pazienza nel finale" - coach Ettore Messina.

Per quanto si parli di basket moderno e globalizzato, l'Eurolega resta spesso un campionato a sé. Un campionato tradizionale, fatto di grandi, vecchi e intramontabili fuoriclasse. Molti di estrazione europea, perché l'Eurolega, nonostante una buona dose di annacquamento ricevuta negli ultimi anni, ha sempre mantenuto un legame strettissimo con la pallacanestro del Vecchio Continente. E ancora oggi, anche con carte d'identità ben sopra i 30 o anche i 35, ci sono leggende viventi che possono vincere (o perdere) partite. Anche da soli.

Sergio Llull ha fatto registrare il suo season-high nelle ultime due partite del Real Madrid. 20 punti martedì contro la Stella Rossa. 10 punti quasi consecutivi infilati a cavallo tra quarto periodo e overtime. Dalla tripla del pareggio al canestro del +7. Una folata magica di una stella senza età. ha fatto registrare il suo season-high nelle ultime due partite del Real Madrid. Altrettanti venerdì contro Milano . Persa la prima, nonostante quella mitragliata di triple in cui è stato ultimo a issare bandiera bianca. Vinta la seconda, in rimonta, con la forza della disperazione. Grazie a un suo break devastante diinfilati a cavallo tra quarto periodo e overtime. Dalla tripla del pareggio al canestro del +7. Una folata magica di una stella senza età.

Llull ha preso totale dominio del palcoscenico in una serata con cast attoriali in crisi. Il Real, agonizzante nella sua involuzione psicologica, è sembrato, in un certo momento, non avere più nulla da mettere in campo. Completamente imploso dopo l'esplusione di Walter Tavares, sua unica certezza e àncora di salvezza. Milano, alla terza trasferta consecutiva con un roster molto corto sul perimetro, non ha avuto il killer instinct per ammazzare definitivamente la partita. D'altronde, mancavano tutti i suoi grandi matador: Shavon Shields, Gigi Datome, Sergio Rodriguez.

Milano si è ritrovata senza il suo "grande vecchio" spagnolo. Il Chacho, molto probabilmente, avrebbe vinto la partita. Come ha già fatto, per due volte, nella scorsa stagione, protagonista assoluto del doppio successo che ha permesso all'Olimpia di disintegrare un tabù durato 11 anni. 25 punti, 7 assist e 35 di valutazione (suo career-high in Eurolega) 17 con 6/8 al tiro , il primo per Milano al Wizink Center nell'epoca dell'Eurolega moderna. Mentre il Madrid ha pescato Llull dal mazzo dei jolly,. Il Chacho, molto probabilmente, avrebbe vinto la partita. Come ha già fatto, per due volte, nella scorsa stagione, protagonista assoluto del doppio successo che ha permesso all'Olimpia di disintegrare un tabù durato 11 anni.(suo career-high in Eurolega) in quella mitica serata di metà ottobre 2020 , quando il Forum accolse sugli spalti una manciata di spettatori prima della nuova serrata per il covid. nel trionfo di inizio a gennaio a Madrid , il primo per Milano al Wizink Center nell'epoca dell'Eurolega moderna.

Sarebbe bastata un'azione, una singola giocata, per capovolgere un finale che ha visto l'Armani senza punti per 5'34" a cavallo tra quarto periodo e overtime, sbloccata soltanto da una coppia di tiri liberi trovata in maniera fortunosa da Dinos Mitoglou. Nel mezzo, conclusioni forzate da attacchi statici, palle perse banali, isolamenti senza efficacia. Senza i suoi veri leader, senza i suoi giocatori più esperti e cinici con la palla in mano, Milano è appassita nel crunch-time. Malcolm Delaney non è riuscito a scrollarsi di dosso una strana confusione mentale. Devon Hall, straordinario per 38 minuti, ha mancato l'ultimo step, perdendo due palle consecutive dal palleggio quando è stato eletto a uomo-risolutore. Il Chacho, probabilmente, avrebbe scritto un altro finale.

