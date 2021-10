4-0 nella storia dell'Eurolega moderna. E ora, la terza gara interna consecutiva offre la chanche di migliorare ulteriormente questo record. Giovedì 21 ottobre, alle ore 20.30, l'Olimpia accoglie sul parquet del Forum i francesi dell'Asvel Villeurbanne, tornati ad affacciarsi al massimo livello continentale soltanto due anni fa, ma capaci di tramutarsi subito in uno strano spauracchio per la squadra biancorossa. Il bilancio nello scontro diretto è negativo, 1-2, anche se Milano si è aggiudicata l'unica gara giocata ad Assago finora, Milano non aveva mai vissuto una partenza danella storia dell'Eurolega moderna. E ora, la terza gara interna consecutiva offre la chanche di migliorare ulteriormente questo record. Giovedì 21 ottobre, alle ore 20.30, l'Olimpia accoglie sul parquet del Forum i francesi dell', tornati ad affacciarsi al massimo livello continentale soltanto due anni fa, ma capaci di tramutarsi subito in uno strano spauracchio per la squadra biancorossa. Il bilancio nello scontro diretto è negativo,, anche se Milano si è aggiudicata l'unica gara giocata ad Assago finora, l'esordio casalingo della scorsa stagione (quella del 2019-20 fu cancellata a causa della sospensione del torneo per la pandemia).

L'Asvel ha smesso da tempo i panni della Cenerentola che hanno marcato il ritorno di una squadra francese in Eurolega dopo tanti anni di assenza. Anzi, probabilmente non li ha mai indossati. Perché, nonostante i record negativi delle prime due stagioni (10-18 e 13-21), è sempre stata una squadra fisica, tosta, combattiva e temibile. La crescita vissuta nella seconda metà dello scorso anno prosegue ancora oggi, con un roster più attrezzato per la competizione e una posizione in classifica inedita: prima del ko interno di giovedì scorso contro il Maccabi, l'Asvel viaggiava a braccetto con Milano e Barcellona in vetta a punteggio pieno.

LDLC Asvel Villeurbanne: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Elie Okobo playmaker 191 1 Victor Wembanyama ala 220 2 Raymar Morgan ala 202 3 Chris Jones guardia 188 5 Charles Kahudi ala 196 6 Paul Lacombe guardia 198 8 Antoine Diot guardia 193 11 Elwin Ndjock ala 193 14 James Gist centro 204 19 Youssoupha Fall centro 221 21 Dylan Osetkowski ala 206 23 David Lighty guardia 195 25 William Howard ala 203 32 Matthew Strazel playmaker 182 37 Kostas Antetokounmpo ala 208 Coach TJ Parker - -

Mercato, punti di forza e debolezze: com'è cambiato l'Asvel

L'Asvel è cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, aggiungendo tanta qualità sul perimetro, lì dove ha sempre sofferto nonostante il tentativo di riciclo di Norris Cole, e fisicità vicino a canestro, una caratteristica che l'ha sempre contraddistinta sin dai suoi primi passi in Eurolega. L'uomo da tenere d'occhio è Elie Okobo, point-guard rientrata in Europa dopo tre anni oltreoceano (53 gare con i Phoenix Suns e due stagioni in G-League): con 16.5 punti di media (e due ventelli abbondanti già sparati contro Zalgiris e Maccabi) è il settimo miglior marcatore del torneo. Ma ancora meglio sta facendo Chris Jones, in procinto di esplodere dopo l'annata da rookie al Maccabi: sempre in doppia cifra nelle prime quattro gare e ora, con 17 punti di media, si infila alle spalle di tre mostri sacri del nostro basket come Toko Shengelia, Vasiljie Micic e Nikola Mirotic.

Elie Okobo contro Jonas Mattisseck, Alba Berlino-LDLC Asvel Villeurbanne, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

In attesa di rivedere presto in campo l'infortunato Victor Wembanyama, talento 17enne di 220 cm già da tempo in odore di NBA, l'Asvel ha potenziato il suo front-court con una serie di ottime addizioni. James Gist, 35enne, è ancora straordinario nel ruolo di leader difensivo e voce-guida in spogliatoio. Youssoupha Fall, arrivato in prestito da Baskonia, va a coprire con i suoi 221 cm la partenza dell'omonimo, Moustapha Fall, passato all'Olympiacos in estate. Dylan Osetkowski, ala eclettica con fisico e tiro da fuori, ha finalmente la chance di testarsi al massimo livello dopo un'annata straordinaria in Eurocup a Ulm (17.9 punti di media). Ma l'uomo più intrigante è probabilmente Kostas Antetokounmpo, il fratello più giovane della famiglia, sbarcato in Europa dopo il tramonto del grande sogno NBA (tre anni di G-League con soltanto 22 presenze complessive tra Los Angelesl Lakers e Dallas Mavericks): il greco è un'arma micidiale in uscita dalla panchina per atletismo, fisicità, verticalità e grinta difensiva, vero e proprio game-changer per la fame con cui gioca ogni signolo possesso.

più solida, quadrata e produttiva rispetto alla scorsa stagione, almeno finché la coppia Okobo-Jones si manterrà sugli standard offensivi visti nelle prime quattro gare. Contro l'Efes, l'Asvel ha sorpreso per coesione e resilienza, a livello di chimica di un gruppo nuovo che ha necessariamente bisogno di tempo per amalgamarsi, sia sul piano mentale, fisico e difensivo, caratteristiche su cui l'Asvel ha sempre fatto tesoro e che non può permettersi di trascurare per proseguire il processo di crescita. Nel complesso, come detto, la squadra si presenta moltorispetto alla scorsa stagione, almeno finché la coppia Okobo-Jones si manterrà sugli standard offensivi visti nelle prime quattro gare. Contro l'Efes, l'Asvel ha sorpreso per coronando una rimonta pazzesca dal -19 in una ripresa devastante sul piano difensivo . Ma, due giorni dopo, il ko col Maccabi ha proposto una squadra molto differente , siadi un gruppo nuovo che ha necessariamente bisogno di tempo per amalgamarsi, sia, caratteristiche su cui l'Asvel ha sempre fatto tesoro e che non può permettersi di trascurare per proseguire il processo di crescita.

Le chiavi della partita: come Milano può battere l'Asvel

Sì. E la vittoria sulla stessa Olimpia nell'ultima partita di pre-season al torneo di Parigi lo conferma. Ma Milano parte comunque favorita, sia sulla carta, sia rispetto a quanto espresso prima linea difensiva ha già dimostrato di poter e saper chetare i migliori esterni del torneo. Lo ha fatto prima contro il CSKA, poi annullando Scottie Wilbekin contro il Maccabi e smantellando il tandem Micic-Larkin nel successo di venerdì scorso contro l'Efes, con soltanto 71 punti concessi a uno degli attacchi più prolifici d'Europa. Malcolm Delaney, in stato di forma psico-fisica celestiale, avrà il compito, assieme a Devon Hall e Shavon Shields, di ammutolire anche la coppia Okobo-Jones, attesa alla grande prova della verità per confermare le cifre brillanti di queste prime uscite. L'Asvel è temibile?. E la vittoria sulla stessa Olimpia nell'ultima partita di pre-season al torneo di Parigi lo conferma. Ma, sia sulla carta, sia rispetto a quanto espresso nel 4-0 con cui si sta godendo la vetta della classifica . Laha già dimostrato di poter e saper chetare i migliori esterni del torneo. Lo ha fatto prima contro il CSKA, poi annullando Scottie Wilbekin contro il Maccabi e smantellando il tandem Micic-Larkin nel successo di venerdì scorso contro l'Efes, con soltanto 71 punti concessi a uno degli attacchi più prolifici d'Europa., in stato di forma psico-fisica celestiale, avrà il compito, assieme a, di ammutolire anche la coppia Okobo-Jones, attesa alla grande prova della verità per confermare le cifre brillanti di queste prime uscite.

David Lighty in azione contro Shavon Shields, AX Armani Exchange Milano-LDLC Asvel Villeurbanne, Eurolega 2020-21 Credit Foto Getty Images

Ma la battaglia vera, e forse ancor più decisiva, si giocherà sotto i tabelloni. L'Asvel ha sempre avuto vantaggio fisico sull'Olimpia nelle due stagioni passate. Ma la Milano di quest'anno ha una tenuta e una fisicità del front-court totalmente differenti. Di Nik Melli è quasi superfluo parlare. A Kyle Hines sono bastati soltanto dieci minuti per dominare domenica, al suo debutto in campionato, contro la Reyer Venezia. Dinos Mitoglou sta giocando un basket impensabile su entrambi i lati del campo, e si è già conquistato l'entusiasmo del Forum. "Dino, Dino" è un coro che ha risuonato spesso in queste prime uscite. E anche Pippo Ricci ha già trasformato Assago nella sua nuova casa, cancellando, nel giro di una sola partita, i suoi trascorsi da grande avversario con la Virtus Bologna.

vinto la lotta a rimbalzo, piegando anche squadre tradizionalmente ostiche come CSKA Mosca e Baskonia. intangibles a fare la differenza prima che la qualità offensiva di un sistema che ha viaggiato a marce altissime nell'ultima settimana, ritrovando anche grande fiducia ed efficacia nel tiro da fuori. Nel 4-0 con cui svetta in classifica , Milano ha sempre, piegando anche squadre tradizionalmente ostiche come CSKA Mosca e Baskonia. E domenica ha stritolato Venezia nel big-match di campionato , soffocando un'avversaria che l'aveva sempre fatta soffrire nelle ultime stagioni sul piano fisico e a livello di aggressività e intensità. Ancora una volta, contro l'Asvel, saranno glia fare la differenza prima che la qualità offensiva di un sistema che ha viaggiato a marce altissime nell'ultima settimana, ritrovando anche grande

