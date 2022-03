L'Efes è un avversario strano, imprevedibile. In questa stagione di flessione e pre-disgregazione dopo il trionfo dello scorso maggio a Colonia, la squadra turca sta vivendo un'alternanza di alti e bassi senza soluzione di continuità. Ci sono momenti, anche all'interno di una stessa partita, in cui ricorda il super-team capace di chiudere lo scorso anno con un crescendo straordinario. Altri in cui, invece, dà la netta impressione di essere ormai un gruppo e un ciclo giunto al capolinea da tempo.

Anadolu Efes Istanbul: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Shane Larkin play 182 1 Rodrigue Beaubois guardia 190 2 Chris Singleton ala 206 4 Dogus Balbay play 185 6 Elijah Bryant guardia 196 8 Tolga Gecim ala 206 11 Erten Gazi guardia 190 18 Adrien Moerman ala 202 19 Bugrahan Tuncer guardia 193 21 Tibor Pleiss centro 221 22 Vasilije Micic play/guardia 196 23 James Anderson ala 198 33 Filip Petrusev centro 211 42 Bryant Dunston centro 203 44 Krunoslav Simon guardia/ala 197 Coach Ergin Ataman - -

+14 prima di resistere al furioso tentativo di rimonta avversaria. Vasilije Micic e Shane Larkin, quasi incontenibili in avvio, furono poi limitati in maniera sublime. Micic segnò sì 17 punti, ma con 5/17 dal campo e 4 palle perse. Larkin si fermò a 13, con 5/10 e 5 turnover. Olimpia e Anadolu Efes si sono già affrontate a inizio stagione, al Forum. Era il 15 ottobre, in occasione della quarta giornata. La squadra turca si presentò a quella partita con un record di 0-3, frenata dalla stessa partenza a rilento sofferta anche nella scorsa stagione. E Milano ne approfittò senza pietà, vincendo 75-71 con una serata di grandissima solidità difensiva . L'Efes fu tenuto a soli 28 punti nei due quarti centrali, dove Milano toccò anche ilprima di resistere al furioso tentativo di rimonta avversaria., quasi incontenibili in avvio, furono poi limitati in maniera sublime. Micic segnò sì 17 punti, ma con 5/17 dal campo e 4 palle perse. Larkin si fermò a 13, con 5/10 e 5 turnover.

Shane Larkin in palleggio contro Devon Hall, AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Prevedere quale versione dell'Efes scenderà in campo giovedì sera, alle ore 18.30 italiane, è materiale da indovini. Milano dovrà costruire la partita su se stessa, cercando di divincolarsi dalla terribile pressione mentale sofferta nelle ultime partite. Una pressione che ha tolto fluidità e sicurezza all'attacco, rendendo il sistema statico, stagnante e prevedibile. Malcolm Delaney dovrà dimostrare di essere un vero top-player, snebbiandosi il cervello. Sergio Rodriguez dovrà rispondere alle fatiche fisiche della parte finale di stagione. E Shavon Shields, riassaggiate le sensazioni di Eurolega a Tel Aviv, sarà chiamato a re-incarnare le vesti di grande punto di riferimento offensivo, come fatto a inizio anno.

il terzo miglior attacco del torneo (83.1 punti segnati) e primo per valutazione di squadra (96.5), a testimonianza di una qualità diffusa ancora molto elevata. Servirà, dunque, la stessa compattezza e consistenza difensiva vista per molte settimane prima delle Final Eight di Coppa Italia, quando Ma, pur fra alti e bassi, l'Efes resta comunque(83.1 punti segnati) e(96.5), a testimonianza di una qualità diffusa ancora molto elevata. Servirà, dunque, la stessa compattezza e consistenza difensiva vista per molte settimane prima delle Final Eight di Coppa Italia, quando l'Olimpia soffocava con continuità gli avversari giocando partite ai 60-70 punti . Una compatezza che, a Tel Aviv, è mancata.

