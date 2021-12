Il focolaio di coronavirus interno al Gruppo Squadra dell'AX Armani Exchange Milano si allarga: alle 6 positività riscontrate martedì , se ne sono aggiunte altre quattro, per un totale di dieci infezioni accertate . La squadra, in quarantena forzata fino a lunedì 27 dicembre, non ha il numero minimo di effettivi (8) per poter affrontare l'impegno casalingo di mercoledì 29 contro l'Alba Berlino, ultima partita dell'anno solare 2021.