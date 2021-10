7-7 al 4' - Delaney e Hall rispondono al primo tentativo di allungo ospite con Petrusev e Moerman.

2-4 al 2' - Inizio già infuocato. Due falli fischiati molto veniali fischiati contro Milano nel giro di 90" scaldano il Forum, oggi pieno al 50% per la prima volta dall'inizio della pandemia.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dall'Efes.

Lo starting-five scelto da coach Ergin Ataman per l'Anadolu Efes Istanbul: Larkin, Micic, Moerman, Singleton e Petrusev. Quintettone con tre lunghi.

Il quintetto base scelto da coach Ettore Messina per l'AX Armani Exchange Milano: Delaney, Hall, Shields, Melli e Tarczewski.

Partita con implicazioni di classifica importanti : Milano è 3-0 dopo le vittorie su CSKA, Baskonia e Maccabi, capolista assieme al Barcellona (ora in campo nella trasferta a Monaco), mentre l'Efes langue sul fondo (0-3) dopo aver incassato due ko nei big-match iniziali contro Real Madrid e CSKA Mosca e aver dilapidato 19 punti di vantaggio nella partita contro l'Asvel.

L'Efes, invece, non avrà a disposizione Krunoslav Simon, grande ex di giornata. Il croato ha già saltato la partita di martedì scorso che ha visto l'Efes cadere nella trasferta di Lione contro l'Asvel Villeurbanne

L'Olimpia si presenta ancora senza l'infortunato Troy Daniels, mentre il turnover ha escluso dai 12 di questa sera Paul Biligha e Riccardo Moraschini. Prima presenza in Eurolega della carriera, dunque, per Davide Alviti.

È la sfida numero 31 fra Olimpia e Efes nella storia dell'Eurolega moderna. La formazione turca è in vantaggio 20-10 nei precedenti, ma Milano si è aggiudicata entrambe le partite della scorsa stagione, sbancando il parquet di Istanbul per la prima volta dopo 14 sconfitte in fila. Il bilancio casalingo è invece favorevole all'Olimpia: record di 9-6 con cinque vittorie nelle ultime 6 partite disputate al Forum.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging della quarta giornata di Eurolega tra AX Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul. L'Olimpia va in cerca della quarta vittoria consecutiva per restare in vetta alla classifica in una partita-trappola contro i campioni d'Europa , reduci invece da tre ko in fila.

