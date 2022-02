I 35 punti concessi in 13 minuti di qualità difensiva stranamente bassa a cavallo dei due periodi iniziali frenato ai 60 per la quarta partita consecutiva, può salvarsi in un contesto di gestione spasmodica di ritmo e possessi, 10-8 al 7', 34-43 al 20'. Nel mezzo, il -16 (14-30) del 14'.di qualità difensiva stranamente bassa a cavallo dei due periodi iniziali sono costati la partita contro il Fenerbahçe . E hanno evidenziato come, nel momento in cui si ritrova tradita dalla sua difesa, Milano non abbia la qualità necessaria per restare in linea di galleggiamento. Un attacco così spuntato,, può salvarsi in un contesto di gestione spasmodica di ritmo e possessi, come abbiamo già analizzato nel focus di mercoledì post-Stella Rossa . Ma non ha la forza per giocare di rimonta. Specialmente quando il divario da recuperare è così pesante.

il season-low dell'Olimpia. Anzi, evidenziano un continuo appassimento che non può essere puntellato sempre e soltanto dalla tenuta difensiva. 63.75 punti di media nelle quattro gare successive, scendendo lentamente dai 67 di Mosca ai 65 nel successo interno contro lo Zalgiris, ai 63 di Belgrado fino al minimo dei 60 di giovedì sera. I 60 punti realizzati contro il Fenerbahçe, frutto di un primo (12) e di un quarto periodo (9) di scarsissima produzione, valgono. Anzi, evidenzianoche non può essere puntellato sempre e soltanto dalla tenuta difensiva. Dopo l'exploit da 84 punti contro l'Alba Berlino , registrato anche grazie a un avversario arrivato a Milano con bassa intensità dopo i problemi di covid, l'Olimpia ha segnato, scendendo lentamente daidi Mosca ainel successo interno contro lo Zalgiris, aidi Belgrado fino al minimo deidi giovedì sera.

Creatività e go-to-guy: il "buco" lasciato sul perimetro da Shavon Shields

Dopo un mese di rilancio in classifica contraddistinto da cinque successi consecutivi fondati essenzialmente sulla brillantezza del sistema difensivo, la sconfitta contro il Fenerbahçe ha messo a nudo i problemi offensivi derivanti dalla mancanza di Shavon Shields e Dinos Mitoglou. Due assenze che Milano è riuscita a tamponare con la forza del gruppo ma che non possono essere sostenute con altrettanta efficacia sul lungo periodo.

Shavon Shields in penetrazione contro Rodrigue Beaubois e Tibor Pleiss, AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2020-21 Credit Foto Getty Images

In questo momento, complice anche il naturale down di Sergio Rodriguez, appannato nelle ultime due partite, il sistema offensivo biancorosso è statico e prevedibile. Senza Shields, sul perimetro manca quel giocatore in grado di creare vantaggio dal palleggio e infilarsi nel cuore delle aree avversarie. Ma anche, detta in maniera più semplice, quel giocatore che, dopo l'addio di Kevin Punter, ha ricevuto piena investitura per essere il go-to-guy della squadra. L'uomo di personalità e talento a cui Milano ha sistematicamente messo in mano il pallone per uscire dai momenti di difficoltà. Shields è l'unico giocatore biancorosso in doppia cifra in questa stagione. E, detta in maniera ancora più semplice, scivolando sul piano della pura statistica, quei 12.6 punti che fornisce a partita sono esattamente quello che è mancato alla produzione offensiva media dell'Olimpia nell'ultimo mese.

Dimensione interna e produttività: quanto pesa l'assenza di Dinos Mitoglou

La Milano di coach Ettore Messina è sempre stata una squadra sbilanciata sul perimetro, dipendente dalle percentuali dall'arco e dalla capacità di lettura degli esterni sugli zipper e sui pick'n'roll da consegnato. Ma in questa prima parte di stagione aveva trovato una nuova dimensione interna con gli innesti di due 4 tattici di grande qualità e intelligenza come Nik Melli e Dinos Mitoglou. Una coppia che ora manca da tanto, troppo tempo per gli equilibri della squadra.

Dinos Mitoglou contro Kameron Taylor nella partita tra AX Armani Exchange Milano e Maccabi Playtika Tel Aviv, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Nei suoi primi tre mesi in biancorosso, Mitoglou è stato il giocatore con maggior impatto per produzione rapportata al tempo trascorso sul parquet. Con 8.3 punti in soli 18 minuti di utilizzo medio, ha incarnato alla perfezione il ruolo di scintilla dalla panchina. Una scintilla bidimensionale, che univa a una grande presenza in area (60.5% da due) anche la capacità di aprire il campo (32.0% dall'arco). Ora all'Olimpia manca tremendamente questa figura equilibratrice. E, soprattutto, un back-up che possa togliere pressione dalle spalle di Nik Melli. Sicuramente in calo nella metacampo offensiva rispetto al giocatore molto più brillante di inizio stagione, ma un calo dettato dal sovra-utilizzo cui è stato costretto negli ultimi due mesi abbondanti, sempre presente sia in campionato che in Coppa.

