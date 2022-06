AX Armani Exchange Milano ha già identificato i profili dei nuovi due assistenti allenatori che faranno parte dello staff tecnico di coach Ettore Messina nella prossima stagione. L'Olimpia dovrà rimpiazzare Gianmarco Pozzecco, Marco Esposito, in procinto di firmare un accordo biennale con la UnaHotels Reggio Emilia al fianco di Max Menetti. L'ha già identificato i profili dei nuovi due assistenti allenatori che faranno parte dello staff tecnico di coach Ettore Messina nella prossima stagione. L'Olimpia dovrà rimpiazzare passato sulla panchina della Nazionale azzurra dopo una stagione di grande crescita come primo assistente, e, in procinto di firmare un accordo biennale con la UnaHotels Reggio Emilia al fianco di Max Menetti.

Il posto di assistant-coach sarà preso dall'israeliano Dan Shamir, reduce da un'esperienza come head-coach dei New Zealand Breakers nelle ultime tre stagioni del campionato neozelandese. Shamir ha già lavorato come assistente di Ettore Messina nel 2013-14, al CSKA Mosca.

Peppe Poeta subentrerà invece a Marco Esposito nella sua prima esperienza da assistente allenatore dopo aver chiuso la carriera da giocatore lo scorso mese, al termine della stagione con la Vanoli Cremona. Avrà un ruolo all'interno del gruppo per certi versi molto simile a quello coperto da Pozzecco: un personaggio comunicativo, empatico, con un passato sul campo ancora freschissimo alle spalle, in grado fungere da raccordo tra l'head coach e il gruppo dei giocatori.

