"Contro il Real Madrid puoi vincere se giochi una partita quasi perfetta" - coach Ettore Messina.

La partita perfetta cercata, e sperata, non è arrivata. Nonostante Milano abbia vinto tre periodi su quattro e l'equilibrio di fondo mantenuto fino alla metà dell'ultimo quarto, lì dove si è aperto quel finale hollywoodiano che ha visto il ferro sputare il tiro della possibile vittoria sulla sirena di Malcolm Delaney in rimonta dal -12.

La partita ha vissuto sulla corrente di un'inerzia madrilena. Il Real ha avuto un migliore approccio. Ha usato la sua forza difensiva per sgretolare l'Olimpia nel secondo periodo, tenendola a soli 8 punti e a secco per 6 minuti. Ha gestito e amministrato il margine in un terzo quarto di grande maturità, nonostante i problemi di falli che hanno tolto Walter Tavares molto presto dal parquet. Ha rifilato una spallata durissima nell'ultimo periodo, cavalcando la qualità e l'esperienza dei suoi veterani. L'unica macchia? Pensare di averla chiusa con un leggero anticipo. E aver lasciato spazio a quella folata conclusiva biancorossa che avrebbe potuto scrivere un finale epico. Una macchia comunque accettabile perché, intendiamoci, sul +12 a 3' minuti dalla sirena, la partita sembrava realmente finita a livello emotivo e psicologico prim'ancora che tecnico-tattico.

La forza di squadra del Real Madrid: il gradino che ancora manca all'Olimpia Milano

una dimostrazione di forza straordinaria al netto del roster schierabile e schierato. Anche senza quattro giocatori (Trey Thompkins, Alberto Abalde, Carlos Alocen e soprattutto Thomas Heurtel, protagonista finora di una stagione di altissimo livello) e coach Pablo Laso, una delle menti più fini d'Europa, ha potuto proporre una rotazione completa a dieci elementi (tutti di grandissimo profilo internazionale) più il baby-prodigio Juan Nunez, 17enne senza paura e con fisico e cervello già adulti. Il Real ha vinto otto delle ultime nove gare, lasciando per strada soltanto il Clasico di venerdì scorso a Barcellona . A Milano, ha datoal netto del roster schierabile e schierato. Anche senza quattro giocatori (Trey Thompkins, Alberto Abalde, Carlos Alocen e soprattutto Thomas Heurtel, protagonista finora di una stagione di altissimo livello) e coach Pablo Laso, una delle menti più fini d'Europa, ha potuto proporre(tutti di grandissimo profilo internazionale) più il baby-prodigio Juan Nunez, 17enne senza paura e con fisico e cervello già adulti.

Il Real ha mostrato all'Olimpia quello scalino che ancora la allontana dal gotha più esclusivo d'Europa. Uno scalino fatto di qualità generale, completezza e chimica del roster, di un'organizzazione di sistema ancor più precisa e perfetta di quella già iper-maniacale di coach Ettore Messina e di esperienza complessiva di squadra. Il Real non ha punti deboli. Non ha reparti corti. Non ha giocatori sotto media a livello europeo. Anzi. Chiunque calpesta il parquet è, a modo suo, essenziale. Che sia un grandissimo veterano come Sergio Llull o Rudy Fernandez, un gregario extra-lusso come Fabien Causeur o un giocatore in esplosione come Guerschon Yabusele. Abbiamo scelto i quattro nomi più decisivi della partita di giovedì, ma il concetto è chiaro.

Difesa e attacco: meriti e difficoltà di Milano

Il sistema difensivo ha tenuto, confermando quanto già visto contro Monaco e Panathinaikos: dopo la sbandata sofferta in quella striscia di quattro ko consecutivi, Ma anche l'Olimpia ha dei meriti. Perché perdere sulla sirena contro il Real Madrid implica comunque l'aver giocato una buona partita., confermando quanto già visto contro Monaco e Panathinaikos: dopo la sbandata sofferta in quella striscia di quattro ko consecutivi, Milano ha riacquisito i meccanismi di inizio stagione . L'Olimpia ha retto in vernice contro una squadra più fisica e ha forzato 16 palle perse. Sul perimetro è stata più blanda, ma è anche giusto riconoscere i pregi di una grande serata di tiro del Real.

Ora i problemi restano nell'altra metacampo. Contro Monaco e Panathinaikos, l'Olimpia ha potuto vivere in gran parte sulla sua forza difensiva. Ma per battere il Real è necessaria una completezza superiore, totale. L'attacco ha faticato. A tratti, soprattutto nel primo tempo, è stato quasi agonizzante. Sono mancate fluidità, brillantezza, inventiva, oltre che pericolosità in area e oltre l'arco. L'Olimpia ha giocato tantissimo nel mid-range, come sua consuetudine nelle ultime due stagioni, ma non ha mai corso né è mai riuscita a correre, restando ancorata al concetto di controllo del ritmo e del pallone. E anche le variazioni sul tema di Sergio Rodriguez, decisive nelle ultime due vittorie, hanno prodotto risultati a corrente alternata.

