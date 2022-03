prima della Coppa Italia. Un'altra dopo. La conquista del trofeo di febbraio sembra trasformarsi ancora una volta in spartiacque per la stagione di Milano. Lo scorso anno, il trionfo nelle Final Eight del Forum, conquistate travolgendo gli avversari con una serie di scarti siderali, una grossa flessione fisica, tamponata da un boost puramente adrenalinico e nervoso concentrato nelle gare conclusive di Eurolega che le permise di superare i playoff contro il Bayern e arrivare a un tiro di distanza dalla finale. Una squadradella Coppa Italia. Un'altra. La conquista del trofeo di febbraio sembra trasformarsi ancora una volta in spartiacque per la stagione di Milano. Lo scorso anno, il trionfo nelle Final Eight del Forum, conquistate travolgendo gli avversari con una serie di scarti siderali, segnò l'apice della stagione biancorossa . Da quel momento in poi, l'Olimpia soffrì, tamponata da un boost puramente adrenalinico e nervoso concentrato nelle gare conclusive di Eurolega che le permise di superare i playoff contro il Bayern e arrivare a un tiro di distanza dalla finale.

il problema sembra più spostato sulla sfera mentale. La Milano di Messina 3.0 vince quando gioca con la testa libera. Anzi, vince bene, da squadra dominante. Ma, quando la pressione sale, sembra faticare a reggerla e a gestirla. Quest'anno, almeno per il momento, il post-Coppa Italia si sta trasformando nel periodo più complicato della terza stagione di coach Ettore Messina a Milano. Dopo le sette vittorie in otto partite conquistate nelle prime settimane del 2022, l'Olimpia ha incassato tre ko nelle ultime quattro gare . L'unico successo è un +1 a Oaka, strappato con un tiro libero di Kyle Hines dopo aver sperperato in una manciata di secondi un vantaggio in doppia cifra. Ma, a differenza dello scorso anno, quando la squadra arrivò a fine corsa con evidente mancanza di benzina,. La Milano di Messina 3.0 vince quando gioca con la testa libera. Anzi, vince, da squadra dominante. Ma, quando la pressione sale, sembra faticare a reggerla e a gestirla.

Coach Ettore Messina durante la partita tra Maccabi Playtika Tel Aviv e AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Una stagione da alti e bassi, seguendo la serenità emotiva

uno strano andamento sinusoidale dettato dal livello di serenità mentale. A inizio anno, quando la squadra, sulla carta, appariva meno collaudata e solida rispetto a quella capace di tornare alle Final Four dopo trent'anni di attesa, l'Olimpia scattò al via con marce altissime. Il sentimento comune era positivo, energico: dimostrare di essere ancora una grande contender. Un sentimento tradotto nella partenza con primo posto a 8-1. Ma la vittoria di Istanbul, Milano non era più una sorpresa. Ma era diventata la squadra da battere. La stagione ha seguito. A inizio anno, quando la squadra, sulla carta, appariva meno collaudata e solida rispetto a quella capace di tornare alle Final Four dopo trent'anni di attesa, l'Olimpia scattò al via con marce altissime.: dimostrare di essere ancora una grande contender. Un sentimento tradotto nella partenza con primo posto aMa la vittoria di Istanbul, centrata con quel capolavoro difensivo storico da soli 43 punti concessi al Fenerbahçe , cambiò lo scenario.

La striscia di quattro sconfitte consecutive innescate dalla "campagna di Russia" ridimensionò record e aspettative. L'Olimpia tornò a essere una "semplice" squadra con obiettivo playoff. La pressione, allentata, permise di costruire un inverno ricchissimo di vittorie. Ma ora, con il secondo posto di nuovo obiettivo concreto e tangibile per la crisi del Real Madrid, Milano è tornata a impantanarsi in una impasse mentale di difficile soluzione.

Malcolm Delaney in palleggio nella partita tra Maccabi Playtika Tel Aviv e AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il freno della pressione mentale

un livello altissimo di pressione sulle spalle, dovuta alla necessità di ottenere un grande risultato. Una pressione che l'anno scorso era molto più lieve, per mancanza di un vissuto vincente recente. La stagnazione del sistema offensivo è lo specchio della difficoltà mentale. La squadra gioca un basket statico, timoroso, ai limiti dell'impacciato. scelte di tiro di bassa qualità e scarsa percentuale, spesso forzate nei secondi finali delle azioni. È un basket prevedibile, con una creazione limitata di vantaggi dal palleggio e che risente della mancanza di un vero lungo d'area. È un basket che le avversarie hanno potuto conoscere e studiare, mettendo in campo solide contromosse. L'Armani gioca con, dovuta alla necessità di ottenere un grande risultato. Una pressione che l'anno scorso era molto più lieve, per mancanza di un vissuto vincente recente.. La squadra gioca un basket statico, timoroso, ai limiti dell'impacciato. Le palle perse , categoria statistica in cui l'Olimpia ha primeggiato a lungo, ora si impilano in quantità ( addirittura 21 nella sconfitta di Tel Aviv! ). Molte sono banali, sorprendenti per l'esperienza dei giocatori in campo. Il controllo esasperato del ritmo-partita si sta trasformando in un boomerang. Milano frena e rallenta, ma non costruisce . E si trova costretta a, spesso forzate nei secondi finali delle azioni., con una creazione limitata di vantaggi dal palleggio e che risente della mancanza di un vero lungo d'area. È un basket che le avversarie hanno potuto conoscere e studiare, mettendo in campo solide contromosse.

una qualità difensiva stellare. L'Armani gioca partite a 60-70 punti da tempo, intendiamoci. Ma nella serie positiva tra dicembre e febbraio ha potuto godere di Dati alla mano, la migliore in assoluto nell'epoca dell'Eurolega a girone unico . Ma, se in quel sistema difensivo si aprono crepe, giocare ai 60 si trasforma in un Inferno. Ed è quello il momento in cui le lacune tecniche nella metacampo offensiva emergono in tutta la loro forza, rendendo Milano spuntata in entrambe le fasi di gioco.

Yiftach Ziv schiaccia nella partita tra Maccabi Playtika Tel Aviv e AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

