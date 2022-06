Le voci di un possibile ritiro aleggiate a inizio campionato vengono spazzate via da un colpo di spugna. Kyle Hines festeggerà i 36 anni il prossimo 2 settembre, ma continuerà a indossare la canotta dell'AX Armani Exchange Milano anche nella prossima stagione, la sua terza consecutiva in biancorosso. La conferma è arrivata direttamente dal giocatore durante il media-day organizzato prima della festa-scudetto al Forum di Assago, poi ribadita anche dal gm, Christos Stavropoulos.

"Do la mia parola. L'anno prossimo giocherò ancora per l'Olimpia - ha dichiarato Hines parlando ai microfoni di Eurosport -. Il ritiro cui avevo pensato a inizio stagione? No, no. Non sono ancora abbastanza vecchio per smettere".

Kyle Hines contro Bryant Dunston, AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Hines è stato un perno fondamentale nel sistema difensivo di coach Ettore Messina. Di fianco a Nik Melli, ha formato il front-court più intimidatorio d'Europa.

"Sono contento di aver potuto finalmente giocare di fianco a Nik - ha proseguito -. Ci siamo sempre affrontati da avversari, ma ci siamo anche inseguiti per tanto tempo. Dicevamo: 'Chissà come sarebbe giocare assieme?'. Finalmente ci siamo riusciti!".

8.0 punti e 5.3 rimbalzi di media, soltanto 71.8 punti a partita, risultando la squadra più efficace del torneo nella metacampo difensiva. Quest'anno, in Eurolega, ha tenuto venendo eletto miglior difensore del torneo per la terza volta in carriera. Milano ha concesso, risultando la squadra più efficace del torneo nella metacampo difensiva.

