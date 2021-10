35-19 al 12' - Altro strappo biancorosso a inizio secondo quarto, con Hines e Mitoglou grandi protagonisti.

26-15 FINE PRIMO QUARTO - L'Olimpia perde leggermente ritmo nel finale di primo quarto. Il Maccabi rosicchia qualche punto dalla lunetta e con Derrick Williams, ma una tripla di Rodriguez ristabilisce le distanze.

22-9 al 8' - Milano sta prendendo lentamente in mano l'inerzia della partita. Grandissimo avvio di Nik Melli, sotto entrambi i tabelloni. Poi produce anche Jerian Grant, appena entrato dalla panchina. Parziale di 17-2 negli ultimi cinque minuti.

15-9 al 6' - Primo mini-allungo biancorosso spinto da Delaney e Melli.

9-7 al 4' - Cresce la difesa dell'Olimpia. Sorpasso con Hall, Shields e un alley-oop di Delaney per Tarczewski.

2-5 al 2' - Inizio sottotono per l'Olimpia. Il Maccabi apre bene con Wilbekin e Lessort.

0-0 INIZIO GARA - Primo possesso gestito da Milano.

Lo starting-five del Maccabi Tel Aviv, scelto da coach Ioannis Sfairopoulos: Wilbekin, Evans, Nunnally, Caloiaro e Lessort.

Lo starting-five scelto da Ettore Messina: Delaney, Hall, Shields, Melli e Tarczewski.

Nei 12 scelti da coach Ettore Messina per la partita di questa sera non rientrano Davide Alviti e Paul Biligha, out per turnover.

Milano dovrà ancora fare a meno dell'infortunato Troy Daniels, mentre il Maccabi non avrà a disposizione Ante Zizic nel verniciato, out per almeno un altro mese. Al suo posto, è arrivato la scorsa settimana Mathias Lessort, big-man francese che era finito anche sul taccuino della Virtus Bologna dopo l'infortunio sofferto da Ekpe Udoh nei quarti di finale di Supercoppa.

L'Olimpia si presenta alla partita con un record di 2-0 dopo i successi sul CSKA Mosca il Baskonia Vitoria , e punta a mantenere la testa della classifica con un'altra vittoria interna di prestigio. Più stentato, invece, l'avvio stagionale del Maccabi: la squadra israeliana ha vinto in volata all'esordio contro il Bayern Monaco ma si è poi arresa in casa alla Stella Rossa Belgrado.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Maccabi Playtika Tel Aviv, terzo appuntamento della stagione 2021-22 di Eurolega.

