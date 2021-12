2-5 al 2' - Il Real parte forte con i canestri di Williams-Goss e Causeur, Milano sorpresa dalla prima azione a zona, poi si sblocca con un and-one di Shields.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è giocato dal Real.

Il quintetto base del Real Madrid: Nigel Williams-Goss, Fabien Causeur, Adam Hanga, Vincent Poirier e Walter Tavares.

Il quintetto base scelto da coach Ettore Messina per l'AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Troy Daniels, Shavon Shields, Nik Melli e Kyle Hines. Confermati i cinque della vittoria di martedì contro il Panathinaikos Atene.

Secondo in classifica con un record di 12-3, il Real Madrid aveva infilato una serie di 6 vittorie consecutive prima di cadere nel Clasico contro il Barcellona di venerdì scorso, partita che ha lanciato i blaugrana in solitaria in vetta alla classifica. Ma i blancos si sono subito rimessi in carreggiata martedì, superando l'Alba Berlino in casa.

Attenzione massima su Walter Tavares, il centrone capoverdiano di 220 cm che, anche quest'anno, è leader del verniciato del Real Madrid su entrambe le metacampo. Tavares segna 12.5 punti a partita con il 79.1% da due (top in Eurolega), è secondo nel torneo per rimbalzi (7.1) e primo per stoppate (1.7).

Sono 18 i precedenti tra Olimpia Milano e Real Madrid nell'epoca dell'Eurolega moderna. Il bilancio è nettamente in favore del Real (15-3), ma Milano si è aggiudicata entrambe le sfide della scorsa stagione, spezzando un tabù durato 11 anni in casa e centrando il primo, storico successo sul parquet avversario.

Milano deve sempre fare a meno di Riccardo Moraschini (sospeso per positività a uno steroide anabolizzante) e Dinos Mitoglou (out per la frattura al piede sofferta nella trasferta persa a Kazan).

Il Real Madrid ha un roster lunghissimo, ma si presenta a Milano con diversi infortunati (Alberto Abalde, Trey Thompkins, Carlos Alocen) e senza coach Pablo Laso e Thomas Huertel, fermati dal covid in occasione della partita di martedì vinta in maniera netta contro l'Alba Berlino.

È sfida tra seconda e terza in classifica, nonché tra le due difese migliori d'Europa, quelle che concedono meno punti in assoluto. L'Olimpia è tornata leader della categoria dopo i due successi consecutivi su Monaco e Panathinaikos (71.67 punti subiti in media gara), mentre il Real è subito dietro (72.13).

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Real Madrid, big-match del 16° turno di Eurolega.

