Shavon Shields è tra i migliori d'Europa per il secondo anno consecutivo. L'ala dell'AX Armani Exchange Milano è stata votata nel secondo miglior quintetto della stagione nonostante tre mesi trascorsi ai box per l'infortunio al posto sofferto nella partita di fine dicembre contro il Real Madrid. Per l'Olimpia si tratta del secondo giocatore dell'anno premiato dopo

13.0 punti di media con 4.0 rimbalzi, 2.8 assist, 1.1 recuperi per 14.2 di valutazione, tirando con il 49.1% da due e il 34.7% dall'arco. Il suo season-high sono stati i 26 punti realizzati il 26 novembre In 24 partite, 23 delle quali in quintetto, ha prodotto, tirando con il 49.1% da due e il 34.7% dall'arco. Il suo season-high sono stati i 26 punti realizzati il 26 novembre nella sconfitta casalinga contro l'Olympiacos Pireo , ma la sua partita più spettacolare è stata, con ogni probabilità, gara-2 dei quarti di finale contro l'Anadolu Efes Istanbul , quando spinse l'Olimpia a una vittoria epica segnando 21 punti con 8 rimbalzi in un secondo tempo antologico.

A completare il quintetto ci sono Kostas Sloukas, playmaker dell'Olympiacos Pireo (11.9 punti e 4.9 assist), Vasilije Micic, guardia dell'Anadolu Efes Istanbul (top-scorer del torneo con 18.1 punti in regular-season e 18.5 nei playoff), Vladimir Lucic, ala del Bayern Monaco (12.2 punti, 4.2 rimbalzi), e Georgios Papagiannis, centro del Panathinaikos Atene (10.3 punti, e leader del torneo per rimbalzi, 8.2, e stoppate, 1.7).

UnaHotels Reggio Emilia in gara-1 al Forum di Assago: la partita sarà trasmessa LIVE in TV su Eurosport 2. Chiusa l'avventura europea con l'eliminazione nei playoff per mano dell'Anadolu Efes Istanbul, l'AX Armani Exchange Milano tornerà in campo domenica 15 maggio, alle ore 17.00, aprendo la post-season di campionato . L'Olimpia sfiderà lain gara-1 al Forum di Assago: la partita sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Discovery+

