I tempi di recupero non saranno brevi., e salterà con molta probabilità i playoff di Eurolega, in partenza martedì 19 aprile. L'Olimpia occupa al momento il quarto posto in classifica , ma ha ancora chance di guadagnare una posizione vincendo l'ultima partita di regular-season (trasferta a Villeurbanne giovedì 7 aprile) con concomitante ko del Real Madrid contro il Bayern Monaco.