KYLE HINES - Con i 4 rimbalzi raccolti nel primo tempo, Hines è diventato il quinto giocatore a raggiungere quota 1.500 rimbalzi nella storia dell'Eurolega.

STATISTICHE STELLA ROSSA - All'intervallo, la Stella Rossa tira 10/18 da due (56%) ma 1/7 da tre (14%) con 7 palle perse. Percentuali in crescita dopo le enormi difficoltà del primo quarto (7/9 da due e 1/3 da tre nel secondo periodo). Mitrovic guida con 10 punti, seguono Dobric (9 dalla panchina), Lazarevic (4), Wolters (2) e Kalinic (2).

Eurolega Milano contro la sua nemesi: battere la Stella Rossa in casa 7 ORE FA

STATISTICHE OLIMPIA - All'intervallo, Milano tira 10/20 da due (50%) e 7/16 da tre (44%, era 5/11 a fine primo quarto), domina a rimbalzo, 20-10 con 10 offensivi. Shields e Mitoglou sono top-scorer con 9 punti, seguono Daniels (8), Datome (5), Melli e Hall (3), Rodriguez, Tarczewski e Hines (2). Anche 4 assist per il Chacho e Hall.

43-27 FINE SECONDO QUARTO - L'Olimpia si riprende con Rodriguez, che innesca due canestri in fila di Mitoglou e Hines. Ancora Mitrovic a segno in avvicinamento, e ancora il Chacho a innescare una tripla di Shields dall'angolo. Milano torna negli spogliatoi sul +16, parziale di 19-21 per la Stella Rossa nel secondo periodo.

36-25 al 18' - Mitrovic continua a dare fastidio in vernice, poi Wolters segna in penetrazione contro Melli, e questa volta è coach Messina a chiamare time-out. Al rientro, Milano torna a segnare con Melli in lunetta (terzo fallo di Kalinic). 2/2 per Mitrovic.

35-19 al 16' - Datome bombarda dall'angolo chiudendo una bellissima azione offensiva. La Stella Rossa risponde con Mitrovic a rimbalzo d'attacco.

32-17 al 14' - Daniels ruba e vola in contropiede, ma Dobric continua a dare molto fastidio, è entrato bene in partita dalla panchina. Due canestri in fila di Mitoglou ridanno energia a Milano e costringono Radonijc al secondo time-out di serata. Al rientro, Kalinic segna un piazzato dalla media.

26-13 al 12' - Si mette in moto anche Tarczewski, ma la Stella Rossa rosicchia con Lazarevic e cinque punti in fila di Dobric.

24-6 FINE PRIMO QUARTO - La Stella Rossa muove lentamente il tabellone con Lazarevic e Dobric, Milano resta in controllo con una bella penetrazione di Rodriguez e la seconda tripla della partita di Troy Daniels! La Stella Rossa chiude il quarto con 6 punti, 3/13 al tiro e 4 palle perse.

19-2 all'8' - La Stella Rossa si sblocca con Mitrovic. Milano risponde con un jolly di Mitoglou a rimbalzo d'attacco: and-one! Si sblocca anche Daniels: prima tripla della sua carriera in maglia Olimpia!

13-0 al 6' - Due triple di Hall e Shields allargano la forbice in doppia cifra per Milano. Stella Rossa ancora a secco nei primi 6', soffocata dalla grande difesa dell'Olimpia.

7-0 al 4' - Una tripla estemporanea di Shields e un recupero di Melli chiuso in contropiede firmano il primo allungo per Milano e costringono coach Radonjic al time-out.

2-0 al 2' - Inizio molto rugginoso da entrambe le parti. Sblocca Datome dal mezzo angolo.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito da Milano.

Lo starting-five scelto da coach Dejan Radonjic per la Stella Rossa: Wolters, Hollins, Kalinic, Mitrovic e Kuzmic.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per l'Olimpia Milano è lo stesso già schierato martedì a Monaco: Devon Hall, Shavon Shields, Gigi Datome, Nicolò Melli e Kyle Hines. Hall preferito a Jerian Grant nella posizione di playmaker con Sergio Rodriguez mantenuto nel suo ruolo di sesto uomo extra-lusso dalla panchina.

Milano dovrà ancora convivere con l'assenza, molto pesante, di Malcolm Delaney. Il playmaker statunitense si è infortunato nel finale del match contro l'Asvel Villeurbanne e dovrà osservare almeno altre due settimane di stop. Oltre a Delaney, saranno out Davide Alviti (infortunato) e Riccardo Moraschini (positivo a uno steroide anabolizzante e in attesa delle controanalisi).

tre sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare nella zona medio bassa della classifica (2-4). Attenzione, però, perché la Stella Rossa ha sempre vinto e, in generale, ha un record a favore di 6-1 negli scontri diretti con Milano nell'epoca dell'Eurolega moderna. La Stella Rossa Belgrado è invece reduce da una striscia diche l'hanno fatta precipitare nella zona medio bassa della classifica (2-4). Attenzione, però, perché la squadra serba è una vera e propria nemesi dell'Olimpia : nei quattro precedenti al Forum di Assago,e, in generale, ha un record a favore dinegli scontri diretti con Milano nell'epoca dell'Eurolega moderna.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Stella Rossa mts Belgrado, gara valida per il settimo turno di Eurolega!

