Panathinaikos Opap Atene-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il 28esimo turno di Eurolega! Seconda trasferta consecutiva in terra greca per l'Olimpia dopo Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per il 28esimo turno di Eurolega! Seconda trasferta consecutiva in terra greca per l'Olimpia dopo il ko della scorsa settimana al Pireo contro l'Olympiacos

terzo posto in classifica, 17-8 (da aggiornare a 15-6 in caso di esclusione delle tre squadre russe con annessa cancellazione dei risultati raccolti in questa stagiokne), il Panathinaikos è terzultimo con un bilancio di 7-18, ma sarebbe un errore gravissimo sottovalutare una formazione che ha voglia di rivalsa Milano si presenta sul parquet di Oaka a caccia di un successo per consolidare il con vantaggio assotigliato rispetto alle inseguitrici proprio a causa della sconfitta di giovedì scorso contro i Reds. L'Olimpia ha un record di(da aggiornare ain caso di esclusione delle tre squadre russe con annessa cancellazione dei risultati raccolti in questa stagiokne), il Panathinaikos è terzultimo con un bilancio di, ma sarebbe un errore gravissimo sottovalutare una formazione che ha voglia di rivalsa dopo il pesante ko incassato al Forum nel match di andata a dicembre

Il LIVE-Blogging della partita

Primo periodo

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dal Panathinaikos.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Troy Daniels, Dinos Mitoglou, Nicolò Melli. Subito spazio per il grande ex, Dinos Mitoglou, e batteria di lunghi con centimentri a fianco di Nik Melli per contrastare i 220 cm di Georgios Papagiannis.

Lo starting-five scelto da coach Dimitris Priftis per il suo Panathinaikos Opap Atene: Leonidas Kaselakis, Nemanja Nedovic, Daryl Macon, Okaro White, Georgios Papagiannis.

Il bilancio nell'epoca dell'Eurolega moderna è di 14-7 in favore del Panathinaikos. L'Olimpia è in vantaggio 3-2 nell'era di coach Ettore Messina, ma nella scorsa stagione ha incassato due sconfitte brucianti in rimonta dopo aver dilapidato un grosso margine costruito nel primo tempo. Le ferite sono ancora fresche, una lezione da cui trarre insegnamento per affrontare la partita di questa sera.

Sono tanti gli ex della partita. Da una parte Ben Bentil e Dinos Mitoglou, rientrato dopo tre mesi di stop proprio nella partita del Pireo, dall'altra Jeremy Evans e, soprattutto, Nemanja Nedovic, giocatore assente nel match di andata ma perno fondamentale del sistema offensivo dei Greens. L'Olimpia non avrà a disposizione Gigi Datome, ancora fermato da problemi di infiammazione a un ginocchio.

