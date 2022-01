sette gare di Eurolega con tre doppi turni. E, volendo, ci sarebbe spazio per inserirne un quarto vista la necessità di ridisegnare rapidamente il calendario per recuperare le quattro gare rinviate per covid a cavallo tra 2021 e 2022. Il primo appuntamento del tour de force propone l'Alba Berlino, formazione che staziona nella zona bassa della classifica ( Tra martedì 18 gennaio e giovedì 10 febbraio, l'AX Armani Exchange affronterà. E, volendo, ci sarebbe spazio per inserirne un quarto vista la necessità di ridisegnare rapidamente il calendario pera cavallo tra 2021 e 2022. Il primo appuntamento del tour de force propone, formazione che staziona nella zona bassa della classifica ( terzultima con un record di 6-11 ), ma già diventata una strana bestia nera per l'Olimpia nonostante il brevissimo vissuto sul palcoscenico più importante d'Europa. L'Alba ha freddato Milano nella sua stagione da rookie, sorprendendola al Forum con una difesa box-and-one su Sergio Rodriguez orchestrata dal genio di coach Aito Garcia (al tempo head-coach della squadra tedesca), e l'ha poi sgambettata per la seconda volta nel match di andata dello scorso 3 dicembre, quando Marcus Eriksson accese una scarica di triple letale per l'81-76 finale

una partita piatta, risparmiando energie e uomini per gli impegni di Coppa (out Sergio Rodriguez e Kyle Hines per turnover), con intensità difensiva blanda e un attacco spesso stagnante. La buona notizia è il recupero di Gigi Datome, tornato a riassaggiare il parquet per qualche minuto dopo un mese di stop per quell'infortunio muscolare sofferto nel riscaldamento della partita di Trieste, mentre Troy Daniels, il più penalizzato dal covid, deve ancora rientrare in attività. Milano si presenta all'appuntamento dopo una settimana dai contorni contrastanti. Lo straordinario successo di martedì a Barcellona ha rinsaldato una classifica che risente ancora in maniera pesante di quello scivolone da quattro ko consecutivi incassato a cavallo tra novembre e dicembre dopo la spettacolare partenza da 8-1, ma domenica, in campionato, è maturata una brutta sconfitta esterna a Pesaro . L'Olimpia ha giocato, risparmiando energie e uomini per gli impegni di Coppa (out Sergio Rodriguez e Kyle Hines per turnover),. La buona notizia è, tornato a riassaggiare il parquet per qualche minuto dopo un mese di stop per quell'infortunio muscolare sofferto nel riscaldamento della partita di Trieste, mentre Troy Daniels, il più penalizzato dal covid, deve ancora rientrare in attività.

Anche l'Alba ha avuto analoghi problemi con i contagi, ed è stata costretta a rinviare quattro gare di Coppa per l'enorme focolaio che ha colpito il gruppo-squadra a inizio anno. Non gioca una partita ufficiale di Eurolega dallo scorso 22 dicembre ( successo interno sull'AS Monaco ) ma ha ripreso con forza il cammino in campionato, infilando quattro vittorie consecutive che le hanno permesso di raddrizzare una classifica deludente nella prima fase (ora è sesta con un record di 10-6).

Le chiavi della partita: come Milano può battere l'Alba Berlino

Nonostante la sconfitta nel match di andata e le assenze dei lungodegenti Shavon Shields e Dinos Mitoglou, la partita resta abbordabile e da vincere per Milano: con un successo, l'Olimpia salirebbe a 12-6 riagganciando Olympiacos e Zenit San Pietroburgo nel terzetto al terzo posto e scavalcherebbe il CSKA Mosca (12-7), prossimo avversario nel match di venerdì sera.

La chiave sarà riposta, come sempre, nella metacampo difensiva. L'Alba non è una squadra particolarmente prolifica (decimo attacco del torneo con 75.59 punti segnati a gara) e molto meno pericolosa dall'arco rispetto al recente passato da run'n'gun con coach Aito in panchina (è soltanto tredicesima con il 34.65%): la sparatoria con cui ha affondato Milano è stata un'eccezione alla media stagionale. La stitichezza offensiva dell'Olimpia (undicesima con 75.00 punti a partita) potrà essere agevolata dalla scarsa tenuta difensiva generale dell'avversaria: l'Alba è la seconda peggior difesa dell'Eurolega (81.06 punti concessi a partita), la peggiore in assoluto per percentuale da due concessa (56.79%) e quartultima sul perimetro (37.41% concesso dall'arco). Questo dato, in particolare, è positivo per Milano, che ha grande qualità nel tiro pesante (quarta per percentuale con il 36.67%).

