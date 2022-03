Real Madrid-AX Armani Exchange si è tramutata in uno scontro diretto per il secondo posto in classifica. La cancellazione dei risultati delle squadre russe (in attesa di ufficializzazione entro la deadline del 21 marzo) e la crisi di risultati che ha colpito inell'ultimo mese, invischiati una striscia di quattro ko consecutivi , ha portato l'Olimpia all'aggancio a quota. E ora, Milano va a caccia di una grande vittoria in trasferta per ribaltare il ko della gara d'andata (73-75) e consolidare la presenza nella Top 4.