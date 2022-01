Al match cancellato la scorsa settimana per il focolaio scoppiato nel gruppo squadra dello Zenit San Pietroburgo alla vigilia della partenza per l'Italia, si aggiunge il rinvio della partita in programmacontro, altra formazione russa alle prese con i contagi da coronavirus. Sono dunquele gare che l'Olimpia dovrà recuperare nelle prossime settimane, aggiungendo altrettanti doppi turni infrasettimanali a un calendario già molto affollato.