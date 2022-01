La partita, in programma questa sera (ore 20.30), non andrà regolarmente in scena a causa delle molteplici positività al Covid-19 tra le fila della formazione russa.

Ad

È stato proprio lo Zenit a chiedere la sospensione, poiché è rimasto con meno di otto uomini a disposizione (il minimo imposto dal regolamento). Salta così l’unico incontro rimasto in piedi di questa giornata della massima competizione europea di basket, tutti gli otto match in calendario sono stati rimandati per lo stesso motivo.

Eurolega Milano-Zenit: si torna a giocare tra infortuni e incognita covid UN GIORNO FA

Milano non gioca in Eurolega dallo scorso 16 dicembre, quando perse di misura contro il Real Madrid. Successivamente alcune positività al Covid-19 hanno limitato l’attività agonistica dei meneghini, due giorni fa capaci di battere la Virtus Bologna in Serie A (la contesa era originariamente in programma per Santo Stefano).

La formazione lombarda occupa il sesto posto in classifica generale con 10 vittorie e 6 sconfitte, a una lunghezza dell’Unics Kazan (che ha giocato due partite in più) e a due successi proprio dallo Zenit, che ha disputato due incontri in più.

Highlights: Milano-Virtus Bologna 102-99 d1ts

Eurolega Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo in diretta TV e LIVE-Streaming UN GIORNO FA