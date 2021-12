La vera Milano si è rivista soltanto nell'ultimo quarto e in un piccolo sprazzo di raccordo con il terzo, quando Sergio Rodriguez ha suonato la carica sporcandosi le mani in difesa. Il segnale è buono, indicatore del fatto che la squadra sia ancora viva e combattiva, ma chiaramente troppo circoscritto per poter ribaltare una partita giocata sempre a inseguire su ritmi sfavorevoli.

Ad

Le quattro sconfitte consecutive sono un record negativo per l'Olimpia moderna: l'anno scorso non erano mai state più di due, e il ricordo ci porta alla prima stagione di coach Ettore Messina, quando Milano incappò in due strisce di cinque ko. Ma era un'altra squadra e un altro contesto. E allora, cerchiamo di capire quali siano i punti fragili di questo momento di down.

Eurolega Milano, Messina deluso: "Soverchiati a rimbalzo, difesa non all'atezza" 14 ORE FA

Rotazioni

Il problema è di lungo corso, ma si è ulteriormente aggravato dopo lo stop di Dinos Mitoglou. A Berlino, Milano ha avuto soltanto otto giocatori in doppia cifra di minutaggio. Per intenderci, l'Alba ne ha avuti 11, con tutti gli effettivi utilizzati. Ben Bentil si è fermato a 8'58", peraltro molto produttivi (8 punti e 6 rimbalzi), ma il suo spazio è stato probabilmente gonfiato dai problemi di falli che hanno colpito subito Melli e Ricci. Per il resto, una comparsata obbligata per Paul Biligha, una spruzzata senza sapore di Jerian Grant e un'altra bocciatura totale per Troy Daniels, non entrato per la seconda volta nelle ultime tre gare. La questione apre almeno a tre riflessioni.

La prima è molto elementare. Bentil avrebbe potuto giocare di più? Probabilmente sì, andando oltre il concetto classico di centellinamento all'esordio. In quel momento era un giocatore vivo, energetico, voglioso di mettersi in mostra e incidere sulla partita. Tutte qualità che Milano faticava a trovare tra i suoi pretoriani.

Ben Bentil festeggia un suo canestro con Malcolm Delaney e Pippo Ricci, Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

La seconda è più tagliente. Senza Mitoglou, Nik Melli diventa il giocatore-chiave nel front-court biancorosso. E in questa situazione, un giocatore della sua esperienza deve essere in grado di gestire i falli. Spenderne tre in quattro minuti di primo tempo è un danno che l'Olimpia, con la strutturazione attuale, fatica ad assorbire. Ma, anche questo, è un problema che lo sta frenando da inizio stagione. Per caratteristiche tecniche e mentali, Melli è un giocatore super-aggressivo nella metacampo difensiva, ma anche il quinto più falloso del torneo (3.1 a gara), con ovvie ripercussioni su impatto e minutaggio.

La terza è ancora più bruciante, ma non nuova. Anzi, è un tema toccato sin da inizio stagione. Qual è il ruolo di Jerian Grant e Troy Daniels all'interno di questo sistema? A Berlino, Grant è stato impalpabile. Daniels ritenuto già in partenza inadatto all'azione. Tranne casi sporadici, nessuno dei due è riuscito a incidere a livello europeo in questa prima parte di stagione. Ma, alla lunga, "regalare" due americani rende gli equilibri molto più fragili del previsto.

Difesa

A Berlino, Milano ha concesso 48 punti nei due quarti centrali, 67 nei primi tre. E ormai sembrano sempre più lontani i tempi in cui l'Olimpia teneva costantemente gli avversari a 70 alla sirena finale. La difesa è ovviamente azzoppata dal calo fisico e mentale collettivo, ma contro l'Alba sono emerse chiaramente almeno un paio di situazioni tecniche in cui Milano è nettamente calata rispetto a inizio stagione.

Maodo Lo fermato da Nicolò Melli, Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il controllo dei tabelloni e dei rimbalzi, tenuto fin quando Mitoglou ha fatto coppia con Melli dando profondità al front-court biancorosso, è scomparso. L'Alba ha banchettato in area con un eloquente 43-26. E l'attenzione sul lato debole, fattore che aveva reso la difesa biancorossa una delle più complete, coordinate e imperforabili d'Europa, è minata dalla perdità di lucidità mentale. L'Alba ha sorpreso a ripetizione la difesa biancorossa alle spalle, con quel vorticoso sistema di tagli backdoor capaci di arrivare al ferro con eccessiva frequenza.

Attacco

Milano non ha mai avuto un sistema offensivo particolarmente ricco e brillante, nemmeno nella scorsa stagione, quando, a dispetto del terzo posto finale, era comunque molto dipendente dal gioco perimetrale. Ma, in questo momento, l'Olimpia si ritrova in una situazione generale complessiva di sfiducia. Le carenze nel gioco interno, vicino al ferro, sono tornate a mostrarsi con prepotenza. E sul perimetro la squadra ha smarrito fluidità, fiducia e precisione.

Il tiro da tre punti, grande arma nelle vittorie (10.75 triple segnate in media con il 38.4%, seconda soltanto dietro la stessa Alba), ha perso efficacia (6.60 triple con il 29.7% nelle sconfitte). La grossa differenza di quasi 10 punti percentuali è dovuta alla costruzione: con poche opzioni interne, una scarsa brillantezza degli interpreti sul perimetro e la mancanza di scintille dalle seconde linee, Milano è diventata lenta e prevedibile. Una manna per le difese avversarie di livello Eurolega.

Eurolega Milano cade anche a Berlino 81-76: quarta sconfitta consecutiva 15 ORE FA