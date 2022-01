CSKA Mosca (13-8) riabbraccia Daniel Hackett e ritorna al successo, dopo lo 86-75 il "derby" russo contro l'Unics Kazan (12-9), trascinata soprattutto da un Alexey Shved finalmente decisivo. L'ex Khimki realizza ben 27 punti (3/4 da due, 6/10 da tre) e, per una volta, sembra calarsi alla perfezione nel ruolo che gli viene richiesto dal suo nuovo club, dopo il passaggio a vuoto contro l'AX Armani Exchange (2/11 al tiro e -5 di valutazione). Ottime prove anche per Will Clyburn (16+4 assist) e Nikola Milutinov (17 con 7 rimbalzi). Il primo si conferma elemento imprescindibile per il gioco del CSKA in ambo le fasi, mentre il centro dimostra di essere ancora devastante nei pitturati, per quanto alla ricerca della contuinità perduta col grave infortunio. L'Unics vede invece fermarsi nuovamente la sua corsa verso le zone più nobili della classifica, anche perché stasera la coppia dei Brown funziona a metà. Il playmaker gestisce a meraviglia il gioco e alterna sfuriate individuali (21 punti) a ricami per i compagni (9 assist), ma il lungo, che a Brindisi tutti ricordano con immenso affetto, stecca completamente la sfida, giocando meno del previsto per problemi di falli e chiudendo con 1 punto e 3 assist. Ilriabbracciae ritorna al successo, dopo lo stop inflittole dall'Olimpia Milano nello scorso turno. La squadra di coach Itoudis vinceil "derby" russo contro l', trascinata soprattutto da unfinalmente decisivo. L'ex Khimki realizza ben(3/4 da due, 6/10 da tre) e, per una volta, sembra calarsi alla perfezione nel ruolo che gli viene richiesto dal suo nuovo club, dopo il passaggio a vuoto contro l'AX Armani Exchange (2/11 al tiro e -5 di valutazione). Ottime prove anche per(16+4 assist) e(17 con 7 rimbalzi). Il primo si conferma elemento imprescindibile per il gioco del CSKA in ambo le fasi, mentre il centro dimostra di essere ancora devastante nei pitturati, per quanto alla ricerca della contuinità perduta col grave infortunio. L'Unics vede invece fermarsi nuovamente la sua corsa verso le zone più nobili della classifica, anche perché stasera lafunziona a metà. Il playmaker gestisce a meraviglia il gioco e alterna sfuriate individuali (21 punti) a ricami per i compagni (9 assist), ma il lungo, che a Brindisi tutti ricordano con immenso affetto, stecca completamente la sfida, giocando meno del previsto per problemi di falli e chiudendo con 1 punto e 3 assist.

Unics Kazan - CSKA Mosca 75-86

Unics : Spissu, J. Brown 1, L. Brown 21, Brantley 9, Zaitcev n.e., Hezonja 21, Klimenko n.e., Uzinskii 8, Jekiri 11, Mayo 2, Vorontsevich 2, Komolov n.e. All. Perasovic.

: Spissu, J. Brown 1, L. Brown 21, Brantley 9, Zaitcev n.e., Hezonja 21, Klimenko n.e., Uzinskii 8, Jekiri 11, Mayo 2, Vorontsevich 2, Komolov n.e. All. Perasovic. CSKA: Lundberg 7, Bolomboy, Khomenko, Ivlev n.e., Hackett 5, Antonov, Voigtmann 8, Clyburn 16, Lopatin, Milutinov 17, Kurbanov 6, Shved 27. All. Itoudis.

* * *

Sfida eterna quella tra AS Monaco (10-12) e Real Madrid (18-3), ma neppure due overtime fermano la marcia dei Blancos. Fondamentale Gabriel Deck, rientrato a Madrid da qualche settimana e decisivo con 7 punti 10' supplementari, compreso il 2+1 che spezza definitivamente le resistenze del club monegasco e rinsalda il primato di un Real sempre più in versione corazzata. Nonostante il 43% da due, la squadra di coach Laso beneficia delle doppie-doppie di Guerschon Yabusele (18 punti e 10 rimbalzi) e Vincent Poirier (10+14), oltre alla solita, sublime, regia di Thomas Heurtel, col playmaker francese capace di mettere a referto 9 assist a fronte di un solo turnover. Il Monaco paga oltremodo le scarse percentuali dal campo (37% da due, 28% da tre), pur giocando tantissimi possessi a ritmi forsennati, e non beneficia della miglior versione stagionale di Mike James. Per l'ex Milano una partita da 11 punti e 7 assist, ma anche 3/19 al tiro (2/12 da due) e allora lo show personale di Alpha Diallo (19 punti, 5 rimbalzi e 4 recuperi) non può certo bastare per avere la meglio sulla corazzata castigliana.

AS Monaco - Real Madrid 84-90 d.2t.s.

Monaco : Demahis n.e., Lee, Bacon 19, Thomas 7, Diallo 19, Motum n.e., Boutsiele 2, Motiejunas 10, Ouattara 2, Faye, Andjusic 14, James 11. All. Obradovic.

: Demahis n.e., Lee, Bacon 19, Thomas 7, Diallo 19, Motum n.e., Boutsiele 2, Motiejunas 10, Ouattara 2, Faye, Andjusic 14, James 11. All. Obradovic. Madrid: Randolph, Heurtel 10, Fernandez 6, Abalde 6, Alocen 1, Deck 7, Poirier 10, Tavares 8, Llull 9, Yabusele 18, Thompkins 9, Taylor 6. All. Laso.

* * *

Tutto facile per il Panathinaikos OPAP Atene (5-15) che regola un Baskonia (7-14) con rotazioni ridotte e dalla pessima serata in termini balistici. Sfida nei bassifondi della classifica, decisa soprattutto dalla differenza nel 1° tempo: i padroni di casa tirano col 57% dal campo, mentre la squadra allenata da Neven Spahija infila un incredibile 0/14 da tre, unito all'8/24 da due. Al Pana non serve neppure strafare, perché basta contenere i turnover e sfruttare la verve offensiva dei propri lunghi (14 punti per Jeremy Evans, 12 per Okaro White), oltre alle sfuriate di Nemanja Nedovic (16 punti e 4 assist). A salvarsi, tra le file del Baskonia, è invece soltanto Wade Baldwin, autore di 16 punti e oltre la metà degli assist di squadra (8 su 14). Gara da alti e bassi infine per Simone Fontecchio, dal momento che l'ala azzurra comincia bene, risultando quasi unico terminale offensivo degli ospiti, ma alla lunga cala e soffre dalla distanza (0/5), chiudendo così con 11 punti e 6 rimbalzi.

Panathinaikos OPAP Atene - Bitci Baskonia 75-63

Panathinaikos : Bochoridis 3, Kavvadas 4, Papapetrou 7, Kaselakis 7, White 12, Avdalas, Jovic 6, Nedovic 16, Evans 14, Mantzoukas 2, Sant-Roos 4. All. Priftis.

: Bochoridis 3, Kavvadas 4, Papapetrou 7, Kaselakis 7, White 12, Avdalas, Jovic 6, Nedovic 16, Evans 14, Mantzoukas 2, Sant-Roos 4. All. Priftis. Baskonia: Peters, Raieste, Baldwin 16, Barrera 3, Marinkovic 3, Granger 7, Fontecchio 11, Enoch 11, Giedraitis 12. All. Spahija.

* * *

Al termine di una sfida che non verrà certo ricordata come uno spot per l'Eurolega, il Bayern Monaco (11-11) di coach Trinchieri supera 62-56 l'Alba Berlino (6-15) e centra provvisoriamente l'8° posto, l'ultimo utile a qualificarsi per i Playoff. Periodo invece da dimenticare per la squadra della capitale tedesca, reduce da 6 sconfitte nelle ultime sette sfide europee e stasera frenata da 18 palle perse e 20/54 dal campo. Numeri impietosi, nonostante Luke Sikma (7 punti e 9 rimbalzi) si confermi giocatore fuori categoria anche in una serata tutt'altro che positva e il gioco dell'Alba riesca comunque a risultare apprezzabile. Il Bayern viene trascinato - e che novità! - da Vladimir Lucic, autore di 19 punti con 7/12 al tiro, ma anche da un Nick Weiler-Babb versione all-around player: 6 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 6 recuperi per la guardia statunitense, sempre prezioso nello scacchiere a disposizione di coach Trinchieri.

FC Bayern Monaco - Alba Berlino 62-56

Bayern : Weiler-Babb 6, Thomas 6, Walden 9, Hunter, Jaramaz, Lucic 19, George, Obst 3, Rubit 6, Sisko 9, Schilling n.e., Radosevic 4. All. Trinchieri.

: Weiler-Babb 6, Thomas 6, Walden 9, Hunter, Jaramaz, Lucic 19, George, Obst 3, Rubit 6, Sisko 9, Schilling n.e., Radosevic 4. All. Trinchieri. Alba: Lo 13, Da Silva 2, Smith 13, Delow 2, Mattisseck, Olinde, Koumadje, Thiemann 3, Sikma 7, Blatt 3, Zoosman 4, Lammers 9. All. Gonzalez.

