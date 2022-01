Dopo aver superato indenne la partita-trappola di venerdì contro lo Zalgiris Kaunas , l'AX Armani Exchange Milano ne affronta un'altra, ancora più pericolosa, per allungare la striscia attuale die consolidarein classifica. Martedì 1° febbraio, alle 19.00, l'Olimpia aprirà l'ennesimo doppio turno di Eurolega scendendo sul parquet dell'Aleksandar Nikolic Hall per sfidare la 14° in graduatoria con un record dima avversario temibilissimo sul proprio campo, dove può vantare un saldo positivo di

Come da tradizione, la Stella Rossa è una squadra particolarmente(è quarta per punti concessi). L'head-to-head è favorevole alla formazione serba, in vantaggionell'epoca dell'Eurolega moderna: l'Olimpia ha infranto il tabù soltanto nel match di ritorno della scorsa stagione dopo 6 sconfitte consecutive, e ha mantenuto la striscia aperta imponendosi nella gara d'andata per 79-62 grazie a un primo quarto di enorme forza difensiva (24-6 al 10').