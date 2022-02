44-50 FINE TERZO QUARTO - Hollins è un serio problema: and-one in transizione dopo un errore al tiro di Delaney. Hollins segna ancora dall'angolo su rimessa da fondo, ma risponde Ricci con una tripla su assist del Chacho. Milano arriva sul +6 all'ultimo intervallo dopo aver vinto il terzo periodo per 24-21. Ritmo e punteggio si sono alzati molto nella ripresa, ma l'Olimpia ha sprecato qualche chance per avere un margine ancora maggiore, in doppia cifra.

39-47 al 28' - Una tripla dalla punta di Kalinic tiene la Stella Rossa a contatto. Milano segna ancora in avvicinamento con Hines, su assist di Hall. Messina stravolge il quintetto svuotando la panchina ma l'impatto è negativo: palla persa di Rodriguez e and-one di Kalinic in transizione. Milano riallunga con una triplona pazzesca di Bentil dall'angolo.

33-42 al 26' - Hollins è entrato caldo e segna anche una tripla dall'angolo su ribaltamento. L'Olimpia risponde con Hines, imbeccato da Melli. Ricezione profonda anche per Kuzmic, e canestro sulla testa di Delaney, ma lo stesso Delaney replica con un'altra bomba dal palleggio.

28-37 al 24' - Lunetta per Markovic su fallo di Datome: 1/2. Altra triplona di Delaney da fermo, da otto metri. La Stella Rossa segna con una ricezione profonda di Kalinic il suo primo canestro dal campo della ripresa. Poi palla persa di Datome, punita da un canestro facile di Hollins in contropiede. Milano risponde con un altro gran canestro dalla media di Delaney.

23-32 al 22' - Bel canestro di Hall in penetrazione per aprire il secondo tempo. Poi semigancio morbido di Hines in testa a Kuzmic e altra penetrazione al ferro di Hall stranamente semplice. Break di 6-0 per Milano in avvio di ripresa e time-out chiamato immediatamente da coach Radonjic sul -9.

23-26 INIZIO TERZO QUARTO - Milano gioca il primo possesso ripresentandosi in campo con Delaney, Hall, Datome, Melli e Hines.

STATISTICHE OLIMPIA - Milano tira 7/19 da due (37%) e 4/14 da tre (29%), accusa 6 palle perse ma è in vantaggio 22-16 nella lotta a rimbalzo, con ben 7 offensivi. Malcolm Delaney e Ben Bentil guidano i marcatori con 8 punti, seguiti da Ricci (4), Melli, Rodriguez e Hall (2).

STATISTICHE STELLA ROSSA - La squadra di Belgrado tira 6/17 da due (35%) e 2/7 da tre (29%) con 9 palle perse. Nate Wolters e Nikola Kalinic sono i migliori marcatori con 5 punti, seguiti da Dobric (4), Hollins (3), Davidovac, Mitrovic e Kuzmic (2).

23-26 FINE SECONDO QUARTO - Delaney è tornato carico e segna un altro canestrone dall'arco per riportare Milano a +7 e costringere la Stella Rossa a un nuovo time-out. Al rientro, lunetta per Kalinic su fallo di Hall: 2/2. Poi Hall perde palla sull'azione successiva e la Stella Rossa può chiudere il secondo periodo in crescendo con un canestro di Mitrovic in transizione. Ci si aspettava una partita di difese, controllo del ritmo e basso punteggio, e così è stato finora. Anzi, forse in maniera addirittura eccessiva.

19-23 al 18' - Dobric appoggia su rimessa laterale sfruttando un errore difensivo di Datome, e poi vola a schiacciare in contropiede da palla persa del Chacho. Contro-break di 7-0 per la Stella Rossa e time-out obbligato per coach Ettore Messina sul +1. Al rientro, tripla di Bentil in pop su assist di Delaney per sbloccare l'Olimpia.

15-20 al 16' - Triplona di Delaney dal palleggio in faccia a Wolters: time-out chiesto dalla Stella Rossa sul -6. Al rientro, recupero di Delaney e canestro in contropiede: ma la caduta è brutta, sulla testa, ed è costretto a uscire. Kalinic riavvicina la Stella Rossa con una tripla in transizione dopo un errore di Datome.

12-15 al 14' - La Stella Rossa si riavvicina con una schiacciata di Kuzmic da pick'n'roll centrale. Milano segna con un floater di Hall.

10-13 al 12' - Milano apre il quarto con un assist del Chacho per Melli. Poi segna Ricci lanciato in contropiede ancora da Rodriguez. Lunetta per Wolters su fallo di Melli: 2/2. Ricci ha scaldato la mano e segna un gran canestro dal mezzo angolo.

8-7 FINE PRIMO QUARTO - Milano costruisce una buona tripla per Bentil da short-roll di Tarczewski. La Stella Rossa risponde con una bella giocata big-big e segna in lay-up con Davidovac, prima che il Chacho trovi il primo canestro facile per l'Olimpia della serata. Milano chiude il primo quarto con 3/18 al tiro e 2 palle perse, la Stella Rossa con 3/10 e 7 perse.

6-2 all'8' - "Gol" di Bentil dopo oltre 6 minuti di gioco su contropiede da palla recuperata del Chacho. Poi torna a segnare anche la Stella Rossa con una tripla di Hollins.

3-0 al 6' - Le percentuali di Milano precipitano a 0/11 prima del TV timeout. Fortunatamente anche la Stella Rossa mantiene mani gelate e la difesa regge. Al rientro in campo, air-ball di Daniels per lo 0/12.

3-0 al 4' - Si prosegue su ritmi lenti e mani gelate. Milano è 0/7 dal campo nei primi quattro minuti. La Stella Rossa 1/3 e 4 perse.

3-0 al 2' - Inizio gelido. Due palle perse per la Stella Rossa. Una persa e due tiri comodi sbagliati per Milano. Poi è Wolters a sbloccare con un runner con il fallo di Delaney (buono anche il libero aggiuntivo).

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dalla Stella Rossa.

Clima già super-infuocato all'Aleksandar Nikolic Hall. In Serbia le restrizioni per covid sono molto blande rispetto a quelle vigenti in Italia, e il pubblico di Belgrado è sempre stato tra i più caldi d'Europa.

Lo starting five scelto da coach Dejan Radonjic per la sua Stella Rossa mts Belgrado: Nate Wolters, Ognjen Dobric, Nikola Kalinic, Aaron White, Ognjen Kuzmic.

Lo starting five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Gigi Datome, Nicolò Melli, Kyle Hines. Torna il "quintetto classico" da Eurolega per l'Olimpia.

Questi i giocatori (13 per sopperire a eventuali problemi dell'ultim'ora) che coach Ettore Messina ha portato con sé a Belgrado: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Ben Bentil, Paul Biligha, Troy Daniels, Gigi Datome, Malcolm Delaney, Devon Hall, Kyle Hines, Nicolò Melli, Pippo Ricci, Sergio Rodriguez e Kaleb Tarczewski.

Jerian Grant è ancora out per la positività riscontrata la scorsa settimana, mentre restano sempre indisponibili Shavon Shields, Dinos Mitoglou (tra i migliori del match di andata) e Trey Kell, reduce da un problema a un ginocchio Ancora una volta, sarà un'Olimpia in versione rimaneggiata per infortuni e problemi di covid:è ancora out per la positività riscontrata la scorsa settimana, mentre restano sempre indisponibili(tra i migliori del match di andata) e, reduce da un problema a un ginocchio sofferto domenica nella vittoria in campionato sulla Fortitudo Bologna

La Stella Rossa è una squadra ostica, soprattutto sul parquet di casa: nonostante sia l'ultimo attacco del torneo per punti segnati, ha la quarta miglior difesa e un sistema offensivo basato sul controllo del ritmo, armi molto simili (se non identiche) a quelle di Milano. Questo è il motivo principale per cui l'Olimpia non si accoppia particolarmente bene.

il primo successo casalingo nell'era dell'Eurolega moderna dell'Olimpia sulla Stella Rossa, formazione che (6-2), con un filotto di 6 successi consecutivi spezzatosi soltanto in occasione del match di ritorno della scorsa stagione a Belgrado. Quella partita segnònell'era dell'Eurolega moderna dell'Olimpia sulla Stella Rossa, formazione che ha sempre indossato le vesti del grande spauracchio : il bilancio degli scontri diretti è favorevole alla formazione slavacon un filotto di 6 successi consecutivi spezzatosi soltanto in occasione del match di ritorno della scorsa stagione a Belgrado.

metacampo difensiva: Milano aprì il match con un parziale di 24-6 nei primi dieci minuti e tenne poi la Stella Rossa a soli 12 punti nel quarto conclusivo domando il tentativo di rimonta costruito al rientro dall'intervallo lungo. Il match di andata, giocato lo scorso 28 ottobre al Forum, vide l'Olimpia trionfare per 79-62 grazie a un'ottima serata nella: Milano aprì il match con un parziale dinei primi dieci minuti e tenne poi la Stella Rossa a soli 12 punti nel quarto conclusivo domando il tentativo di rimonta costruito al rientro dall'intervallo lungo.

8-12, ma in casa ha un bilancio positivo (5-4). La Stella Rossa è reduce da un importante successo esterno sul campo dell'Olympiacos (prima squadra a violare il parquet del Pireo in stagione), uno squillo che ha spezzato una striscia negativa di tre sconfitte in fila. La formazione serba è 14esima in classifica con un record di, ma in casa ha un bilancio positivo (5-4).

14-6 con tre gare ancora da recuperare) grazie a un filotto di quattro successi consecutivi raccolti contro Barcellona, Alba Berlino, CSKA Mosca e Zalgiris Kaunas. L'Olimpia affronta una trasferta molto insidiosa a Belgrado dopo aver riconquistato la terza posizione in solitaria in classifica (record dicon tre gare ancora da recuperare) grazie a un filotto diraccolti contro Barcellona, Alba Berlino, CSKA Mosca e Zalgiris Kaunas.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE Blogging di Stella Rossa mts Belgrado-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il 24esimo turno di Eurolega!

