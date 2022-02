"We need a stop now".

Uno "stop" è, in gergo, un'azione difensiva che impedisce alla squadra avversaria di realizzare un canestro. Vuoi per un tiro sbagliato, vuoi per una palla recuperata o una palla persa. In questa stagione contrassegnata da grande efficienza difensiva generale, Eurolega ha introdotto questa nuova statistica per misurare la bontà dei sistemi difensivi stessi. Il risultato?

Real Madrid è la miglior squadra sotto questo punto di vista con il 59.8% di possessi difensivi senza punti subiti. È un numero molto, molto alto. Tradotto in parole più semplici significa che, ogni dieci possessi, il Real subisce un canestro soltanto in quattro. Dati che certificano e giustificano Con due terzi di regular-season ormai in archivio, ilè la miglior squadra sotto questo punto di vista con. È un numero molto, molto alto. Tradotto in parole più semplici significa che, ogni dieci possessi, il Real subisce un canestro soltanto in quattro. Dati che certificano e giustificano il primo posto in classifica (20-3) con margine sulle inseguitrici.

Fenerbahçe Beko Istanbul, staccato per una frazione di centesimi (59.8%). Nonostante un inizio di campionato molto deficitario e il ritorno a un record positivo (11-10) ottenuto soltanto grazie alla striscia aperta di quattro vittorie consecutive (un'identità difensiva. Quella di un team molto fisico, energetico e compatto. Non a caso, le stesse caratteristiche con cui Djordjevic aveva plasmato la Virtus Bologna nei suoi momenti migliori. Ma il Real non è l'unica eccellenza europea. Anzi. La graduatoria di questa particolare categoria statistica è molto, molto serrata. Alle spalle della capolista si piazza ilstaccato per una frazione di centesimiNonostante un inizio di campionato molto deficitario e il ritorno a un record positivo (11-10) ottenuto soltanto grazie alla striscia aperta di quattro vittorie consecutive ( l'ultima conquistata al Forum contro l'Olimpia , tenuta al suo season-low con soli 60 punti realizzati), la squadra di coach Sasha Djordjevic dimostra di aver trovato. Quella di un team. Non a caso, le stesse caratteristiche con cui Djordjevic aveva plasmato la Virtus Bologna nei suoi momenti migliori.

Chiude il podio l'AX Armani Exchange Milano, miglior difesa d'Europa per punti subiti a partita (soltanto 70.09). Nonostante l'Olimpia ami giocare a un ritmo basso e con grande oculatezza nella gestione dei possessi, elementi che tendono a mantenere il punteggio basso in generale, il 59.3% di stop indica il fatto che alla base di quei soli 70 punti concessi si cela comunque uno dei migliori sistemi difensivi mai visti nell'Eurolega moderna, al pari del tostissimo Fenerbahçe degli anni d'oro di coach Zeljko Obradovic.

Chiudono la Top 5 Olympiacos Pireo (59.1%) e Unics Kazan (58.4%). Il dato relativo ai Reds si basa soprattutto sull'ottimo rendimento casalingo, che ha reso il Pireo come una delle arene più inespugnabili d'Europa (soltanto una sconfitta in dieci gare). La matricola Unics, invece, staziona ormai da settimane in zona playoff grazie a un sistema offensivo molto moderno, rapido, fluido e capace di sfruttare la pericolosità dei suoi interpreti dal perimetro, ma anche su una difesa incredibilmente mobile ed energica. La squadra russa è nettamente prima per palle recuperate (9.4 a partita), spinta dalla stagione straordinaria di John Brown. Con 66 recuperi, l'ex Brindisi domina la speciale graduatoria (2.9 di media a gara) e ha già eclissato il record di palle rubate in una singola stagione fissato da Manu Ginobili nell'ormai lontanissimo 2000-01 (64).

