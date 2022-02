Prendersi l'ultimo tiro è un'arte. Un'arte che Mike James ha perfezionato in un continuum costante nella sua carriera. MJ ha un modo tutto suo per trovare la comfort zone nell'azione che decide una partita. Forzare un cambio fingendo di giocare un pick'n'roll centrale per spostarsi poi, in palleggio, verso l'angolo sinistro del campo. Una corsa rapidissima, conclusa in step-back fuori equilibrio per una tripla dall'angolo, lì dove l'arco è più vicino al ferro. E da dove arrivano spesso canestroni spaziali.

(13-13). L'Unics cade invece per la quinta volta nelle ultime 6 uscite, e dà un altro colpo di scalpello alla straordinaria prima parte di stagione in cui aveva indossato la veste di matricola terribile. Ora, scivolata a 13-12, pattina pericolosamente al margine della zona playoff. Con un'ulteriore implicazione: chi, fra Monaco e Unics, dovesse riuscire ad entrare tra le migliori otto al termine della regular-season, avrà la propria licenza annuale confermata nella prossima stagione. Mike James decide così, a 6 secondi dalla sirena, il remake della scorsa finale di Eurocup tra AS Monaco e Unics Kazan, una sfida tra le due new-entry di Eurolega con importanza capitale nella corsa playoff. La squadra monegasca vendica il ko interno che ha rivitalizzato lo Zalgiris Kaunas prima della sosta per le coppe nazionali, e si riaffaccia all'ottavo posto in classifica con un record in paritàL'Unics cade invece per la, e dà un altro colpo di scalpello alla straordinaria prima parte di stagione in cui aveva indossato la veste di matricola terribile. Ora, scivolata a, pattina pericolosamente al margine della zona playoff. Con un'ulteriore implicazione: chi, fra Monaco e Unics, dovesse riuscire ad entrare tra le migliori otto al termine della regular-season,nella prossima stagione.

Il canestro vincente corona un'altra prestazione da MVP di Mike James, resuscitato con la cura portata dall'arrivo di coach Sasa Obradovic in panchina. L'ex-Olimpia scrive 25 punti con 7 assist. Certo, le percentuali al tiro non sono scintillanti (7/20), ma la sua creatività offensiva unita a una verve quasi inusuale nella metacampo opposta sono determinanti per reggere il sistema monegasco. I supporti principali arrivano da Alpha Diallo (11+9 rimbalzi) e dalla coppia dei big-men: Donatas Motiejunas mette a referto una doppia-doppia da 11+10 in meno di venti minuti, mentre Donta Hall ne aggiunge 10+7 elettrizzando la squadra con una serie di giocate energetiche sopra il ferro. La parte tecnica, invece, è terreno per Danilo Andjusic, quasi infallibile con 9 punti in 12' dalla panchina.

L'Unics risente della scarsa condizione atletica di Lorenzo Brown, appena rientrato dopo quasi tre settimane di stop (6 punti e 5 assist ma anche 5 perse e 1/9 dal campo), e della netta involuzione di Isaiah Canaan, alla sua seconda gara senza punti (e settima consecutiva in singola cifra). Il sistema offensivo si regge su pochi pilastri. Non servono le invenzioni di Mario Hezonja (20 punti, 8 rimbalzi), l'exploit da 15 punti di OJ Mayo (seconda miglior prestazione stagionale dopo i 20 sparati contro Milano), la solita serata iper-energetica di John Brown (16+8 rimbalzi) e il contributo solido del nostro Marco Spissu (10, 4 rimbalzi e 4 assist).

AS Monaco - Unics Kazan 79-76

AS Monaco : Lee, Westermann 2, Thomas 7, Diallo 11, Motum, Motiejunas 11, Ouattara 4, Andjusic 9, Hall 10, James 25. N.e.: Boutsiele, Fall. All.: Obradovic.

: Lee, Westermann 2, Thomas 7, Diallo 11, Motum, Motiejunas 11, Ouattara 4, Andjusic 9, Hall 10, James 25. N.e.: Boutsiele, Fall. All.: Obradovic. Unics: Spissu 10, J. Brown 16, Canaan, L. Brown 6, Hezonja 20, Uzinksii, Jekiri 6, Mayo 15, Vorontsevich 3. N.e.: Zaitcev, Klimenko. All.: Perasovic.

