l'Unics Kazan mercoledì 17 e si sposterà poi a San Pietroburgo per sfidare lo Zenit venerdì 19. Dopo il trionfo di venerdì a Istanbul , il trittico di trasferte europee consecutive dell'AX Armani Exchange Milano prosegue con un doppio turno settimanale in terra russa. L'Olimpia affronteràmercoledì 17 e si sposterà poi aper sfidare lo Zenit venerdì 19.

New-entry in Eurolega, l'Unics si trova nella zona medio-bassa della classifica ( 11° posto con un record di 4-5 ) ma è in forte crescita dopo le difficoltà iniziali di impatto con il torneo. Dopo aver perso quattro delle prime cinque gare, l'Unics ha poi vinto tre delle successive quattro, mietendo anche lo scalpo illustre del Real Madrid.

I precedenti con Milano sono soltanto quattro, e relativamente datati (stagione 2011-12 e 2016-17). L'Unics è in vantaggio 3-1 (2-0 in casa) e, proprio nella prima trasferta di Kazan nell'epoca dell'Eurolega moderna, Milano (allora allenata da Sergio Scariolo) aveva fatto segnare la peggior prestazione offensiva della sua storia in una tremenda sconfitta per 59-44. Nicolò Melli è l'unico reduce di quella serata in cui fu nettamente il migliore tra i biancorossi (17 punti con 7/8 da due in una partita in cui Milano tirò complessivamente 11/34 in area).

Unics Kazan-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e su Sky Sport Arena, e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports, mercoledì 17 novembre alle ore 18.00.

Approfondimenti e dichiarazioni

Unics Kazan-AX Armani Exchange Milano: informazioni utili

Data, luogo e ora: mercoledì 17 novembre alla Basket Hall di Kazan alle ore 18.00.

Eurolega Milano, Messina sorride: "Difesa eccezionale per quaranta minuti" 12/11/2021 A 20:30