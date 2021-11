6-9 al 4' - Piazzato di John Brown dalla lunetta, bella risposta di Datome in penetrazione centrale su un piede solo. Poi recupero di Datome e assist per Hall in contropiede. L'Unics accorcia ancora con il lavoro di John Brown a rimbalzo offensivo.

2-5 al 2' - Il primo canestro della partita è un classico movimento dal palleggio di Shields dalla media. Poi lunetta per Lorenzo Brown, fallo su tiro dall'arco: 2/3. Arriva immediata la risposta di Shields con una gran tripla.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito da Milano.

Lo starting five scelto da coach Vladimir Perasovic per il suo Unics: Lorenzo Brown, Mario Hezonja, Dmitrii Uzinskii, John Brown e Jarrell Brantley.

Lo starting five scelto da coach Ettore Messina per la sua Olimpia: Devon Hall, Shavon Shields, Gigi Datome, Nicolò Melli e Kyle Hines. Confermato l'assetto con il quintettone pesante sugli esterni sempre utilizzato dopo l'infortunio di Delaney.

ancora senza Malcolm Delaney, L'Olimpia si presenta a Kazan out per l'infortunio muscolare sofferto nel finale della partita vinta al Forum contro l'Asvel a fine ottobre. Delaney dovrebbe rientrare la prossima settimana, per la sfida casalinga contro l'Olympiacos Pireo.

Sono soltanto quattro i precedenti tra Olimpia e Unics nell'era dell'Eurolega moderna, tutti però molto datati. Nelle Top16 del 2012, il bilancio fu di 1-1, mentre nella regular season del 2017 fu l'Unics a vincere entrambe le partite con scarto netto (totale complessivo: 3-1 in favore della formazione russa).

tre vittorie nelle ultime quattro partite, risalendo in classifica (ora è decima con un record di 4-5), battendo anche il Real Madrid in casa. L'Unics è matricola in questa stagione di Eurolega, tornato dopo quattro anni di assenza grazie alla finale raggiunta la scorsa stagione in Eurocup ai danni della Virtus Bologna , eliminata in semifinale. La squadra russa ha cominciato male il torneo, pagando l'impatto con il massimo palcoscenico europeo, ma ha poi infilato, risalendo in classifica (ora è decima con un record di 4-5), battendo anche il Real Madrid in casa.

Kazan contro l'Unics e tra due giorni sarà a San Pietroburgo per sfidare lo Zenit. Sarà un crocevia importantissimo Ancora capolista solitaria dopo la splendida vittoria di Istanbul della scorsa settimana , l'Olimpia affronta altre due trasferte consecutive in Russia: oggi scende in campo acontroe tra due giorni sarà aper sfidare lo. Sarà un crocevia importantissimo per comprendere la reale concretezza di una squadra che, finora, ha raccolto gran parte del fatturato tra le mura del Forum.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Unics Kazan-AX Armani Exchange Milano, partita valida per la decima giornata di Eurolega!

