Vasilije Micic non varcherà l'Oceano in estate. La deadline per uscire dal contratto in essere con l'Anadolu Efes Istanbul è scaduta nella giornata di ieri, mercoledì 20 luglio, e, come annunciato anche dall'agente, Misko Raznatovic, Micic si appresta a vivere un'ulteriore stagione con i campioni d'Europa. La superstar serba, MVP delle scorse Final Four giugno 2024, ma con un'altra clausola di uscita NBA esercitabile nell'estate 2023. Nonostante gli interessamenti di diverse franchigie NBA (Chicago Bulls e Milwaukee Bucks su tutte),non varcherà l'Oceano in estate. La deadline per uscire dal contratto in essere con l'è scaduta nella giornata di ieri, mercoledì 20 luglio, e, come annunciato anche dall'agente, Misko Raznatovic, Micic si appresta a vivere un'ulteriore stagione con i campioni d'Europa. La superstar serba, MVP delle scorse Final Four concluse con il titolo vinto contro il Real Madrid , è legato all'Efes fino a, ma con un'altra clausola di uscita NBA esercitabile nell'estate 2023.

I suoi diritti sono stati ceduti agli Oklahoma City Thunder nel 2020 dai Philadelphia 76ers, la franchigia che l'aveva scelto al draft 2014 con la 52esima scelta, ma Micic ha sempre dichiarato di essere interessato soltanto a un ruolo importante in NBA. I Thunder sono impegnati in un periodo di ricostruzione e, in questo momento storico, non sono particolarmente attraenti per un giocatore che ha tenuto 18.2 punti e 4.6 assist di media nella scorsa stagione di Eurolega, vincendo l'Alphonso Ford Trophy come top-scorer del torneo.

