Trentadue anni fa, l'11 marzo 1990, la Lituania si proclamava Repubblica indipendente dall'Unione Sovietica. Quel giorno è diventato festa nazionale. E, in occasione della celebrazione del prossimo venerdì, coincidente con il big-match contro la capolista Barcellona, lo Zalgiris Kaunas ha scelto di vestire una divisa giallo-blu in sostegno dell'Ucraina. La società ha anche modificato temporaneamente il logo, aggiungendo sullo sfondo i colori della bandiera ucraina.

"Celebriamo la nostra libertà sostenendo chi oggi sta combattendo per difenderla in Ucraina". si legge nel comunicato ufficiale.

"La lotta per la libertà in Ucraina non può essere considerata una cosa normale e comprensibile - ha dichiarato Paulius Jankunas, storico capitano della formazione lituana -. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto di mostrare la nostra solidarietà nei confronti degli ucraini, mandando un messaggio in sostegno della loro eroica resistenza contro l'aggressione russa".

Al momento dello scoppio del conflitto in Ucraina, lo Zalgiris è stata la prima società a prendere una posizione dura, netta e definita, minacciando Eurolega di boicottare le partite rimanenti contro le squadre russe , anche a costo di perdere 20-0 a tavolino.

