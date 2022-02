5-2 al 4' - Ulanovas sblocca lo Zalgiris dopo tre minuti, poi arriva una triplona da fermo di Ulanovas.

0-2 al 2' - Primi attacchi freddi per entrambe le squadre. Sblocca Delaney con un turn-around appoggiato al tabellone.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dallo Zalgiris.

Lo starting-five scelto da coach Jure Zdovc per il suo Zalgiris Kaunas: Lukas Lekavicius, Karolis Lukosiunas, Edgaras Ulanovas, Tyler Cavanaugh, Josh Nebo.

Notizia dell'ultimo minuto: oltre a Janis Strelnieks, sarà out anche l'ex, Mantas Kalnietis, per lo Zalgiris.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Jerian Grant, Pippo Ricci, Nik Melli e Kyle Hines.

Il commento pre-partita di Malcolm Delaney: "Giochiamo su uno dei campi più difficili d'Europa. Dovremo fare molto meglio di quanto abbiamo mostrato nell'ultima partita di Eurolega. E dovremo giocare una pallacanestro molto disciplinata per conquistare un'altra vittoria esterna".

Il commento di coach Ettore Messina in fase di presentazione della partita: "Lo Zalgiris ha recuperato tutti i suoi giocatori, tranne il solo Janis Strelnieks, quindi si trova in una situazione decisamente migliore rispetto a quando abbiamo giocato dieci giorni fa. È una squadra che gioca una difesa molto aggressiva e che sa imporre un ritmo alto con i suoi playmaker. Dovremo prestare grande attenzione alla qualità del nostro movimento di palla e alla transizione difensiva".

Sarà lo scontro diretto numero 16 nell'epoca dell'Eurolega moderna tra Milano e Zalgiris: la formazione lituana è in vantaggio 8-7 nei precedenti, ma l'Olimpia ha vinto quattro delle cinque gare disputate sotto la gestione di coach Ettore Messina.

15-7. Lo Zalgiris, invece, ha incassato due ko casalinghi consecutivi contro Maccabi Tel Aviv e Unics Kazan, restando inchiodato a fondo classifica con un record di 3-18. Dopo la partita del Forum, Milano ha espugnato il parquet della Stella Rossa Belgrado infilando la quinta vittoria consecutiva, ma è poi caduta giovedì, in casa, contro la fisicità della difesa del Fenerbahçe Istanbul . L'Olimpia ha comunque coservato il terzo posto con un record di. Lo Zalgiris, invece, ha incassato due ko casalinghi consecutivi contro Maccabi Tel Aviv e Unics Kazan, restando inchiodato a fondo classifica con un record di

La squadra lituana, però, si presenta con ben altro aspetto in questa serata, avendo recuperato gli infortunati Mantas Kalnietis e Joffrey Lauvergne più i negativizzati Paulius Jankunas e Josh Nebo. Soltanto Janis Strelnieks è rimasto out nelle ultime gare, compresa la netta vittoria domenicale in campionato.

L'Olimpia si presenta alla Zalgirio Arena di Kaunas dieci giorni dopo il primo incrocio della stagione disputato al Forum: in quell'occasione, l'Armani si impose con il punteggio di 65-58 , soffocando con la qualità del suo sistema difensivo uno Zalgiris azzoppato da diverse assenze per infortuni e contagi da coronavirus.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il recupero del 17° turno di Eurolega.

