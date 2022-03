blancos a 16-6 nella classifica senza le russe, agganciati al secondo posto dall'Olimpia Milano, prossima avversaria in arrivo giovedì sera, 10 marzo, al Wizink Center. E la panchina di Pablo Laso, già chiacchierata negli ultimi giorni, si fa ancor più traballante. Quattro sconfitte consecutive in Eurolega con una media di 57 punti segnati a gara. Quattro ko nelle ultime cinque in campionato. Finale di Copa del Rey persa contro il Barcellona. La pazzesca e impronosticabile involuzione del Real Madrid prosegue, dipingendosi di toni sempre più cupi. La sconfitta sofferta nella fornace dell'Aleksandar Nikolic Hall fa scivolare i, prossima avversaria in arrivo giovedì sera, 10 marzo, al Wizink Center. E la panchina di Pablo Laso, già chiacchierata negli ultimi giorni, si fa ancor più traballante.

A Belgrado si gioca una classica partita difensiva, a ritmi bassi e con un tasso di intensità fisica stellare. Insomma, il game-plan prediletto dalla Stella Rossa. Nonostante coach Laso si affidi ai suoi pretoriani, il Real continua ad affogare nelle difficoltà sofferte nelle ultime settimane. La difesa regge, mantenendosi sui suoi standard di eccellenza anche in Eurolega. Ma il sistema offensivo è tragico, specchio di una squadra che ha perso completamente fiducia e punti di riferimento. Le palle perse abbondano, 16 alla fine. Il tiro dall'arco, sovra-utilizzato contro una difesa che concede pochissimo in avvicinamento a canestro, dà risultati pessimi (9/37, 24%, e 0/7 per il solo Rudy Fernandez).

La Stella Rossa piazza il primo vero break a ridosso dell'intervallo lungo, chiuso sul +7 (35-28), e tocca il massimo vantaggio in avvio di ripresa (42-34). Ma la reazione d'orgoglio del Real scrive un contro-break di 0-8 per l'aggancio, in un terzo periodo da soli 8 punti complessivi concessi agli avversari. La fiammata ospite, però, si spegne con altrettanta rapidità. La squadra di coach Radonjic riallunga sul +7 nelle fasi conclusive del quarto periodo e resiste agli ultimi eroismi di Sergio Llull, commovente con la sua miglior prestazione stagionale (20 punti, 5/10 dall'arco).

In questo momento, la classifica riscritta senza i risultati delle russe vede la Stella Rossa scavalcare l'AS Monaco all'ottavo posto, l'ultimo buono per la qualificazione ai playoff, con un record di 10-12. Brillano Nikola Ivanovic (13 punti in soli 12' dalla panchina, con il 2/2 decisivo in lunetta), Dejan Davidovac (13 punti, season-high pareggiato), autore di una serie di giocate importanti nel finale, e Nate Wolters (12). Austin Hollins spadella (5 punti con 0/7 dal campo), ma è leader indiscusso per energia e vitalità nella metacampo difensiva, con 4 palle recuperate.

Stella Rossa mts Belgrado - Real Madrid 65-62

Stella Rossa : Lazarevic, Wolters 12, Davidovac 13, Mitrovic, Lazic 2, Kalinic 8, Dobric 9, Hollins 5, Ivanovic 13, White 2, Kuzmic 1. All.: Radonjic.

: Lazarevic, Wolters 12, Davidovac 13, Mitrovic, Lazic 2, Kalinic 8, Dobric 9, Hollins 5, Ivanovic 13, White 2, Kuzmic 1. All.: Radonjic. Real Madrid: Williams-Goss 2, Heurtel 2, Fernandez, Abalde 5, Hanga 4, Poirier 4, Tavares 11, Llull 20, Yabusele 8, Thompkins 6. N.e.: Nunez, Randolph. All.: Laso.

Dopo oltre due mesi e una striscia negativa di otto sconfitte consecutive, il Baskonia festeggia il primo successo in Eurolega nel 2022. E lo fa con una vittoria di prestigio, sgambettando i campioni d'Europa in carica dell'Anadolu Efes Istanbul, frenati così nella loro grande risalita verso un posto importante nella zona playoff.

La partita svolta nella ripresa, quando la formazione basca prende il controllo dell'inerzia con un parzialone di 26-15 nel terzo periodo dopo il -7 dell'intervallo lungo. Wade Baldwin è il trascinatore con una doppia-doppia da 20 punti e 11 assist. Simone Fontecchio la grande spalla con 15 punti, 3 rimbalzi e 5 assist. Sander Raieste la variabile impazzita, autore del suo career-high con 11 punti e 4/4 dal campo in 10' dalla panchina. Per l'Efes non servono i 23 punti di Vasilije Micic e i 21 di Shane Larkin.

Il Baskonia porta il proprio record a 8-15 e sale al 12° posto in solitaria nella classifica che non conta i risultati delle squadre russe. L'Efes, invece, frena la sua risalita, spinta dai quattro successi conquistati nelle cinque gare precedenti. I campioni d'Europa restano in sesta piazza ma scivolano a 12-9, braccati dal Bayern Monaco a sola mezza partita di distanza.

Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz - Anadolu Efes Istanbul 87-74

Baskonia : Raieste 11, Baldwin 20, Sedekerskis 3, Marinkovic 3, Granger, Fontecchio 15, Enoch 7, Costello 10, Peters 5, Giedraitis 10, Kurucs 3. N.e.: Barrera. All.: Spahija.

: Raieste 11, Baldwin 20, Sedekerskis 3, Marinkovic 3, Granger, Fontecchio 15, Enoch 7, Costello 10, Peters 5, Giedraitis 10, Kurucs 3. N.e.: Barrera. All.: Spahija. Efes: Larkin 21, Beaubois 5, Singleton 8, Bryant, Gazi, Moerman 4, Tuncer, Pleiss 4, Micic 23, Anderson, Petrusev 4, Dunston 5. All.: Ataman.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe

1. FC Barcellona 18 4 2. Real Madrid 16 6 3. AX Armani Exchange Milano 16 6 4. Olympiacos Pireo 15 7 5. Anadolu Efes Istanbul 12 9 6. FC Bayern Monaco 12 10 7. Maccabi Playtika Tel Aviv 11 10 8. Stella Rossa mts Belgrado 10 12 9. AS Monaco 10 13 10. Feberbahçe Beko Istanbul 9 13 11. Alba Berlino 8 12 12. Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 8 15 13. LDLC Asvel Villeurbanne 7 15 14. Panathinaikos Opap Atene 6 16 15. Zalgiris Kaunas 6 16

