Real Madrid spezza la maledizione del Clasico affondando il Barcellona nella partita più importante della stagione. I blancos tornano a giocare una finale di Eurolega dopo tre anni: sabato 21, alle ore 19.00, Dopo cinque sconfitte consecutive tra campionato, regular-season di Eurolega e finale di Coppa del Re, ilspezza la maledizione del Clasico affondando il Barcellona nella partita più importante della stagione. Itornano a giocare una finale di Eurolega dopo tre anni: sabato 21, alle ore 19.00, troveranno l'Anadolu Efes Istanbul , campione in carica, nel remake della serie playoff della scorsa stagione.

Nikola Mirotic, 26 punti, 12 rimbalzi e 5 assist per 39 di valutazione. Ma, per la quarta volta su quattro Final Four giocate in carriera, non potrà allungare le proprie mani sul trofeo. Il Barcellona, leader della regular-season, vede invece sfumare la grande chance di una rivincita contro la squadra di Ergin Ataman. E non solo. Vede anche evaporare nel nulla la straordinaria prestazione del suo leader. fresco MVP , chiude con. Ma, per la quarta volta su quattro Final Four giocate in carriera, non potrà allungare le proprie mani sul trofeo.

Eppure, sono i blaugrana ad approcciare meglio la partita, complice anche l'infortunio alla caviglia che toglie Nigel Williams-Goss dal parquet dopo meno di un minuto di gioco. Spinta proprio dalle giocate di Mirotic, la squadra di coach Sarunas Jasikevicius raggiunge l'intervallo lungo sul +11 (45-34) grazie a un secondo periodo brillante da 26 punti, chiuso con un parziale di 11-2. Ma il Real cambia volto al rientro dagli spogliatoi. Alberto Abalde suona la carica innescando un contro-break lampo di 7-0, ed è poi Fabien Causeur, top-scorer della squadra di coach Pablo Laso con 18 punti assieme a Guerschon Yabusele, a innescare un altro parzialone di 17-2 per il +4 all'ultimo riposo (56-60).

Il quarto periodo è drammatico. Il Real allunga su un fugace +7, presto cancellato da due triple di Nicolas Laprovittola (17 punti, 3/6 dall'arco). Nick Calathes e Brandon Davies (15) rispondono a un'altra sfuriata di Causeur, ma è l'eterno Sergio Llull (15 dalla panchina) a realizzare un canestro fondamentale per tenere i blancos in vantaggio.

La volata si decide in lunetta. Hanga fa 2/2, Llull lascia un libero sul ferro sul +2 a 5.3 secondi dalla sirena, ma Yabusele mette le mani sul rimbalzo offensivo. Sbaglia il primo tiro dalla lunetta, segna il secondo per il +3 e mette in ghiaccio il risultato.

FC Barcellona - Real Madrid 83-86

Barcellona: Calathes 4, Laprovittola 17, Exum 7, Mirotic 26, Sanli 2; Davies 15, Smits 1, Hayes-Davis, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4. All.: Jasikevicius.

Real Madrid: Williams-Goss, Causeur 18, Hanga 4, Deck 7, Yabusele 18; Fernandez 3, Abalde 7, Poirier 6, Tavares 8, Llull 15, Taylor. N.e.: Randolph. All.: Laso.

